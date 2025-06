FICCO/MG prende ladrão de cargas que atuava em diversos estados do país

Belo Horizonte/MG – Na tarde desta sexta-feira (27/6), uma operação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Paraíba (FICCO/PB), resultou na prisão em flagrante, na cidade de João Pessoa/PB, de um motorista de carreta responsável pelo desvio de cargas de um grande e-commerce.

Durante patrulhamento próximo à rodovia BR-381, na região de Oliveira/MG, na tarde de 26/6, policiais militares encontraram, em via pública, pacotes rasgados contendo mercadorias de um grande e-commerce. Após contato com a Delegacia de Polícia Civil (PCMG) em Oliveira/MG, foi acionada a FICCO/MG, que identificou que os pacotes encontrados haviam sido desviados de uma carreta que seguia no sentido São Paulo/SP – João Pessoa/PB.

Na tarde desta sexta-feira, em João Pessoa/PB, a referida carreta foi abordada por policiais federais, civis e militares, que localizaram as mercadorias desviadas na cabine do motorista. O suspeito confessou aos policiais que havia desviado eletrônicos e joias de grande valor que deveriam ser entregues naquele estado. Ele foi conduzido à delegacia de polícia civil de plantão para as providências de polícia judiciária e permanecerá à disposição da Justiça.

A FICCO/MG é coordenada pela Polícia Federal (PF) e composta pelas polícias Civil (PCMG), Militar (PMMG), Polícia Penal (DEPEN/MG) e SENAPEN/MJ, e realiza um trabalho descentralizado em todo o estado de Minas Gerais no enfrentamento ao crime organizado.

