FICCO/MG e PMMG: ação conjunta resulta na prisão de foragido condenado por estupro, com pena de 8 anos de prisão

Governador Valadares/MG. Uma operação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG), a Inteligência do 6º BPM e o apoio operacional da 18ª Cia PM Ind resultou na captura de um homem foragido, na zona rural de Galileia/MG. O indivíduo, condenado a 8 anos de prisão por estupro, estava com um mandado de prisão em aberto desde 2023.

O crime ocorreu em Itambacuri/MG, em 2017, quando o condenado abusou sexualmente de uma vítima de 13 anos. De acordo com registros policiais, ele teria ameaçado a vítima para que ela alterasse seu depoimento, com o intuito de garantir a impunidade.

Essa é a 10ª prisão efetuada pela “Operação Liberdade”, força-tarefa iniciada em 2024 pela FICCO/MG na região de Governador Valadares, destinada a cumprir mandados de prisão relacionados a crimes sexuais. Este resultado reforça o compromisso das forças de segurança pública no combate à impunidade e na execução das decisões judiciais.

A FICCO/MG é coordenada pela Polícia Federal (PF) e composta pelas polícias Civil (PCMG), Militar (PMMG) e Polícia Penal (PPMG), e realiza um trabalho descentralizado em todo o estado de Minas Gerais no enfrentamento ao crime organizado.

Fonte: Polícia Federal