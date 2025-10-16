FICCO/MG desmantela organização criminosa armada em Governador Valadares/MG

Governador Valadares/MG. Foi concluído nesta quarta-feira (15/10) o inquérito policial relacionado à Operação Senhores da Guerra, conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG), que resultou na desarticulação de uma organização criminosa armada atuante na região de Governador Valadares. O grupo era responsável por abastecer facções locais com armas de fogo, munições e coletes balísticos.

Ao todo, 26 suspeitos foram indiciados por diversos crimes, entre eles: participação em organização criminosa armada, comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e peculato.

As investigações tiveram início a partir da análise de materiais apreendidos durante a Operação Muro de Ferro, deflagrada em fevereiro de 2025.

A FICCO/MG é coordenada pela Polícia Federal (PF) e conta com a participação das polícias Civil (PCMG), Militar (PMMG) e Penal (PPMG).

