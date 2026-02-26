FICCO/MG combate facção criminosa e prende quatro suspeitos

Governador Valadares/MG. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (FICCO/MG) deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), a Operação Baluarte, com o objetivo de combater expansão do domínio territorial de facção criminosa.

A investigação policial iniciou-se com o compartilhamento de informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que apontaram a posse de armas de fogo, de munições e de drogas ilícitas no município de Campanário/MG e região, indicando que os investigados podem integrar células ligadas à facção criminosa em processo de expansão.

Além das condutas relacionadas ao tráfico de drogas, os alvos são apontados como responsáveis por praticarem crimes violentos contra vida, na disputa territorial.

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Juízo de Garantias da Comarca de Itambacuri/MG. A ação resultou na apreensão de drogas ilícitas, de armas, de munições e de outros elementos de convicção destinados a instruir a investigação, culminando na prisão de quatro pessoas por tráfico de drogas.

A FICCO/MG é coordenada pela Polícia Federal e integrada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pela Polícia Penal que, em conjunto, têm atuado para a redução da criminalidade de matriz violenta no estado de Minas Gerais.

Fonte: Polícia Federal