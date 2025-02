FICCO/Ilhéus e FICCO/AL prendem foragido pelo crime de estelionato

Ilhéus/BA. As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e de Alagoas localizaram e prenderam um foragido da Justiça do estado de Sergipe, envolvido na prática de estelionato, durante operação no último sábado (22/2).

Após informações da FICCO/Ilhéus sobre a possível presença do suspeito nas imediações do Terminal Marítimo de Mar Grande, foram intensificadas as abordagens na região.

Diante dos fatos, o homem foi preso nas proximidades da Praia de Jaburu, em Vera Cruz/BA e conduzido à 24ª Delegacia Territorial para as medidas legais cabíveis.

