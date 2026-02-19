FICCO/Ilhéus cumpre dois mandados de prisão durante o pré-carnaval

Ilhéus/BA. No período de pré-carnaval na Bahia, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus), em conjunto com a Polícia Militar da Bahia, cumpriu dois mandados de prisão contra fugitivos condenados no sul do estado.

Na última sexta-feira (13/2), em conjunto com a guarnição do 15º BPM – de Itabuna/BA, foi localizado e preso um homem com mandado de prisão contra si em aberto por estupro de vulnerável, em Itajuípe/BA. O suspeito foi conduzido para a 6ª Coordenadorias de Polícia do Interior (Coorpin), em Itabuna/BA, e apresentado à autoridade policial para adoção das medidas legais.

No dia 15/2, em Itororó/BA, em conjunto com a PMBA de Firmino Alves/Santa Cruz da Vitória, foi cumprido mais um mandado de prisão. O homem foi detido e apresentado na delegacia de Itapetinga/BA para procedimentos legais.

A FICCO/Ilhéus é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal da Bahia e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia.

Comunicação da Polícia Federal na Bahia

WhatsApp: (71) 3319-6002

E-mail: cs.srba@pf.gov.br





Fonte: Polícia Federal