FICCO/GO prende foragida de operação contra organização criminosa

Goiânia/GO. O compartilhamento de informações entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (FICCO/PA), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás (FICCO/GO) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), por meio do BOPE, resultou na captura de uma foragida da operação Coalização pela Paz, deflagrada na quarta-feira (5/3).

A foragida foi localizada em Goiânia/GO e respondia pelo crime de integrar, promover, constituir ou financiar organização criminosa, cuja pena é de 3 a 8 anos de reclusão, além de multa. A detida estava sendo procurada desde a deflagração da operação, que desarticulou facção criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas e na prática de crimes violentos.

A FICCO/GO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.

