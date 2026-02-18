FICCO/GO intensifica ações no combate às facções criminosas durante Carnaval

Santa Rita do Araguaia/GO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (FICCO/GO) participou, nesta quarta-feira (18/2), de uma ação integrada que resultou na prisão de dois faccionados, no município de Santa Rita do Araguaia/GO. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e com a Polícia Civil de Mineiros.

Segundo levantamentos preliminares, os detidos são apontados como responsáveis por tortura, por duplo homicídio e por tentativa de homicídio.

Durante a abordagem, foram apreendidas porções de drogas, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. Todo o material foi encaminhado à Polícia Civil, juntamente com os presos, para as providências cabíveis.

Em outra frente, a FICCO/GO participou de ação conjunta com a Polícia Militar do Estado de Goiás que resultou na captura do autor do furto de joias subtraídas de uma joalheria. Com ele, foram recuperados três relógios e um colar de ouro furtados durante a ação criminosa.

A FICCO/GO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, as quais atuam de forma permanente e coordenada no estado de Goiás.

Comunicação Social da Polícia Federal em Goiás

Contato: (62) 3240-9607 / 99216-6260

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal