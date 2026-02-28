FICCO/GO e PMGO prendem dois irmãos foragidos da Operação Fishy Business

Goiânia/GO. O compartilhamento de informações entre a Polícia Federal em Barra do Garças/MT, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás (FICCO/GO) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), por meio do 27° BPM/ALI, COINT e GIRO, resultou na captura de dois irmãos que estavam foragidos da Operação Fishy Business, deflagrada pela Polícia Federal de Barra do Garças/MT.

Os foragidos foram localizados nas cidades de Senador Canedo e Aparecida de Goiânia, ambas em Goiás. Eles estavam sendo procurados desde a deflagração da operação, que desarticulou um grupo criminoso especializado no tráfico interestadual de drogas. O esquema utilizava uma empresa de pequeno porte de transporte de passageiros e cargas para movimentar cocaína entre Rondônia e estados da região Centro-Oeste, especialmente Goiás, camuflando os entorpecentes em fundos falsos instalados em veículos utilizados para o transporte de pescados.

A FICCO/GO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.

Fonte: Polícia Federal