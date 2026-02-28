Polícia Federal
FICCO/GO e PMGO prendem dois irmãos foragidos da Operação Fishy Business
Goiânia/GO. O compartilhamento de informações entre a Polícia Federal em Barra do Garças/MT, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás (FICCO/GO) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), por meio do 27° BPM/ALI, COINT e GIRO, resultou na captura de dois irmãos que estavam foragidos da Operação Fishy Business, deflagrada pela Polícia Federal de Barra do Garças/MT.
Os foragidos foram localizados nas cidades de Senador Canedo e Aparecida de Goiânia, ambas em Goiás. Eles estavam sendo procurados desde a deflagração da operação, que desarticulou um grupo criminoso especializado no tráfico interestadual de drogas. O esquema utilizava uma empresa de pequeno porte de transporte de passageiros e cargas para movimentar cocaína entre Rondônia e estados da região Centro-Oeste, especialmente Goiás, camuflando os entorpecentes em fundos falsos instalados em veículos utilizados para o transporte de pescados.
A FICCO/GO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.
Fonte: Polícia Federal
FICCO/GO e PMGO prendem dois irmãos foragidos da Operação Fishy Business
Goiânia/GO. O compartilhamento de informações entre a Polícia Federal em Barra do Garças/MT, a Força Integrada de Combate ao Crime...
Ludmilla encanta fãs ao posar com a filha e se declara nas redes: ‘Meu amorezinho’
Governo do Estado amplia investimentos em infraestrutura, saúde, educação e esporte em Afonso Cláudio
O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta sexta-feira (27), uma série de inaugurações e anúncios em Afonso Cláudio, que...
Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos
O final da tarde desta sexta-feira (27) escureceu como se fosse noite em São Mateus, no Norte do Espírito Santo....
PF prende dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas
Barra do Garças/MT. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (27/2), em Goiânia/GO, dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela 3ª...
Paolla Oliveira radicaliza no visual e faz revelação sobre nova fase: “Fogo no rabo”
Paolla Oliveira decidiu fazer uma mudança drástica no visual. Aos 43 anos, a atriz resolveu deixar o loiro habitual para...
Freira de 82 anos foi estuprada antes de ser morta em convento
A freira Nadia Gavanski, de 82 anos, foi vítima de violência sexual antes de ser morta dentro do convento onde...
FA 1440 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Aposta de São Mateus fatura R$ 33 mil na Mega-Sena
Uma aposta feita em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, garantiu um prêmio de R$ 33.510,78 ao acertar a...
Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus
Um produtor rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, sofreu um prejuízo estimado em R$ 40 mil após...
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
Regional
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...
Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil
Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...
Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 no Norte do ES
Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR-101, em Linhares, no Norte do...
Estadual
Estado fortalece infraestrutura, saúde e assistência social em Venda Nova do Imigrante
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta sexta-feira (27) em Venda Nova do Imigrante, na microrregião Sudoeste Serrana, para...
Rio Branco e Porto Vitória disputam vaga nas semifinais do Capixabão
Rio Branco e Porto Vitória entram em campo neste sábado (28), às 16 horas, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em...
Sejus participa da 17ª Reunião do Consej
O sistema penitenciário do Espírito Santo integrou a 17ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça,...
Nacional
Tragédia em Minas: sobe para 69 o número de mortos após chuvas
Os bombeiros seguem buscando por quatro desaparecidos em Juiz de Fora e em Ubá, municípios de Minas, após enchentes e...
Policial civil dá tiros dentro de motel e é contido à força
A arma de fogo do investigador foi apreendida e será submetida à perícia. Não houve registro de feridos nem de...
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 127,6 milhões; números
Sem ganhadores do prêmio principal, 118 apostas acertaram a quina e levarão R$ 33.510,78 cada; outros 7.699 apostadores ficarão com...
Policial
Neam de Itapemirim prende mulher em flagrante por extorsão, agressão e ameaça contra idosa
O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (Neam) de Itapemirim, com apoio da equipe da 9ª...
PCES cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Pedro Canário
A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, cumpriu,...
Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, em ação...
ENTRETENIMENTO
Belo surge em clique raro com a neta Alice e se declara para a menina: ‘Meu amorzinho’
O cantor Belo, de 52 anos, fez uma rara aparição ao lado da neta, Alice, e encantou os seguidores nas...
Matheus Vargas ganha surpresa romântica da namorada após o trabalho: ‘Te amo’
O cantor Matheus Vargas, de 28 anos, foi surpreendido na madrugada desta sexta-feira (27) ao chegar em casa após o...
Jojo Todynho conquista estágio em Direito e celebra nova fase na carreira: ‘Fliz da vida’
POLÍTICA
Iniciativa obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Projeto obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Sessão reforça papel do comércio exterior para o ES
Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam...
Esportes
Flamengo perde Recopa para o Lanús no Maracanã
Em uma noite de drama no Maracanã, o Flamengo não conseguiu virar o placar contra o Lanús e acabou derrotado...
Neymar brilha e Santos vence o Vasco no Brasileirão
O Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2026 ao derrotar o Vasco por 2 a 1, nesta...
Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão
O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
-
São Mateus6 dias ago
Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus
-
Nacional6 dias ago
Perícia não vê indício de abuso de homem morto pela filha presa nua
-
São Mateus3 dias ago
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
-
Regional6 dias ago
Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES
-
Regional5 dias ago
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
-
São Mateus4 dias ago
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
-
Nacional5 dias ago
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo