FICCO/ES realiza operações simultâneas de repressão à criminalidade perpetrada por guardas municipais

Vila Velha/ES. Na manhã desta quarta-feira (6/8), foram deflagradas as Operações Brutus e São Sebastião, conduzidas de forma simultânea e, respectivamente, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES) e pela Delegacia de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Espírito Santo (DECOR/ES), ambas com apoio da Corregedoria da Guarda Municipal da Serra/ES. As ações têm como objetivo a repressão a atividades criminosas envolvendo integrantes da Guarda Municipal da Serra.

A Operação Brutus, coordenada pela FICCO/ES, teve como alvo um guarda municipal suspeito de desviar drogas apreendidas, sem registrá-las oficialmente, para revendê-las a criminosos pertencentes a facção rival. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, além de um mandado de prisão temporária do investigado.

Durante as diligências, foram apreendidos telefones celulares e armamentos utilizados pelo investigado.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal (PF), é composta pelas Polícias Militar (PMES), Civil (PCES), Penal (PPES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo

Contato: (27) 3041-8029 (27) 99245-5616

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal