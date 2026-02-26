FICCO/ES apreende R$ 220 mil durante ação em Vila Velha

Vila Velha/ES. Na quarta-feira (25/2), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) realizou a apreensão de R$ 220 mil após abordar uma suspeita, no município de Vila Velha.

A ausência de comprovação idônea acerca da origem do numerário e a autolimitação da abordada de atribuir o pertencimento dos valores a outra pessoa resultaram na lavratura dos termos de polícia judiciária e na realização da apreensão do montante em espécie e do aparelho celular que se encontrava em sua posse, para aprofundamento das investigações.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal, é composta pelas Polícias Militar (PMES) e Penal (PPES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e pelas Guardas Municipais de Vitória, de Vila Velha, de Serra, de Cariacica e de Viana.

Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo

