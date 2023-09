FICCO combate organização criminosa em Governador Valadares/MG

Governador Valadares/MG. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares – FICCO/GVS, coordenada pela Polícia Federal e composta pelas Polícias Civil, Militar e Penal, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 6/9, a Operação “Ataúde” que tem como objetivo desarticular duas associações criminosas destinadas ao tráfico ilícito de drogas.

A primeira delas, com alcance nacional e suposto envolvimento de facção criminosa, realiza o transporte de drogas no interior de carros funerários e caixões, buscando ilidir eventual abordagem policial, e alimenta várias outras, nos mais diversos estados da federação, tendo sido responsável pela remessa de quase 150kg de substância entorpecente para cidades mineiras que foram apreendidos em três ocasiões distintas:

Foram apreendidos 10kg de pasta base de cocaína e 48,5kg de crack no dia 27 de novembro de 2020, em Ituiutaba/MG, pela Polícia Militar de Minas Gerais, após perseguição a uma caminhonete que desobedeceu a uma ordem de parada. Durante a fuga, o veículo colidiu de frente com uma Kombi, vindo a causar a morte do motorista. A droga foi encontrada no interior do veículo pela Polícia Militar, tendo sido preso o motorista da caminhonete.

No dia 10 de novembro de 2022, a Polícia Rodoviária Federal abordou um carro funerário, em Vargem/SP, de empresa sediada em Minas Gerais e foi encontrado, no interior de um caixão, 50 kg de crack e foi presa também uma pessoa.

No dia 30 de maio de 2023, em Governador Valadares/MG, a PM-MG realizou a abordagem e a prisão de quatro indivíduos que transportavam 27 kg de crack, no interior de um carro funerário, que iria para uma associação criminosa, sediada em Governador Valadares, e especializada no comércio ilícito de entorpecente, sendo essa a segunda associação investigada.

A droga tinha como destino o comércio local. Um dos líderes dessa associação encontra-se preso e controla as atividades do interior presídio. Sendo que recentemente esse indivíduo foi condenado a 26 anos de prisão, pelo crime de homicídio.

Durante as investigações foram identificadas pelos órgãos de controle movimentações financeiras suspeitas que somam mais de 350 milhões de reais e são alvos de investigação da FICCO/GVS.

Para a deflagração da operação policial foram empregados mais de 100 policiais das forças que compõem a FICCO, incluídos força tática, canil e apoio aéreo com a presença da CORE, 5ª Brave e Canil das Polícias Civil, Militar e Penal.

Foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG e cumpridos, nesta data, nos municípios de Governador Valadares, Belo Horizonte, São Joaquim de Bicas, Rio Manso e Pouso Alegre, 7 mandados de prisão, 20 mandados de busca e apreensão e bloqueio de 24 contas bancárias.

