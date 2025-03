FICCO/CE prende homem foragido da Justiça em São Paulo

Juazeiro/CE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (FICCO/CE) prendeu, na última quarta-feira (13/3), um homem foragido em São Paulo/SP.

O indivíduo foi encaminhado para os procedimentos cabíveis e ficará à disposição da Justiça.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) é composta pela Polícia Federal (PF), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Secretaria de Administração Penitenciária(SAP).

Fonte: Polícia Federal