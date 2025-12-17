FICCO/CE prende foragido condenado por homicídio

Fortaleza/CE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) prendeu, nesta terça-feira (16/12), um homem condenado por homicídio que estava foragido da Justiça desde 2021. A captura em Aquiraz.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pela Vara Única de Limoeiro do Norte/CE. Ele é acusado de praticar um homicídio na zona rural do município, em 2021. Após o crime, o homem se refugiou em Aquiraz, onde foi localizado.

A ação contou com apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará e da Polícia Militar do Ceará, por meio de unidades especializadas. A prisão reafirma o compromisso das instituições na integração para o combate ao crime organizado e à violência.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará – FICCO-CE – é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP).

