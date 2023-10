FICCO/BA apreende cerca de 70 kg de cocaína em veículos que seriam utilizados para distribuição de drogas

Salvador/BA. O trabalho de inteligência da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA), composta por equipes das polícias Federal, Militar e Civil, resultou na apreensão de mais de 70 quilos de cocaína, dois carros e um preso, na noite deste sábado (21/10). A ação contou com o apoio do 1 CIPM e BPRV (Batalhão de Policiamento Rodoviário).

Durante investigações sobre atuação de facção criminosa, equipes da FICCO/BA obtiveram informações que um grupo estaria distribuindo drogas armazenadas no bairro de Pernambués, na capital Salvador. Após vigilância, foi localizado um veículo com placa do estado do Piauí. As equipes acompanharam o carro até a cidade de Mata do São João/BA, na RMS, quando foi abordado no posto da polícia rodoviária estadual. Na abordagem, os policiais conseguiram encontrar grande quantidade da droga no painel do veículo, um total de 23 tabletes do entorpecente.

Após o flagrante e identificação do motorista, as equipes realizaram uma consulta e descobriram que o detido possuia outro automóvel em seu nome. O veículo foi encontrado no bairro Pernambués e ao ser revistado, foram encontrados mais 47 tabletes de cocaína.

O detido e os materias apreendidos foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia, ficando à disposição da justiça. O indivíduo irá responder por tráfico de drogas, de acordo com a Lei 11343/2006.

