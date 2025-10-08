Polícia Federal
FICCO/AP prende suspeito de fornecer armas a facções no Amapá
Macapá/AP. Na tarde desta terça-feira, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AP), com o apoio da Delegacia da Polícia Civil de Mazagão, prendeu um homem suspeito de facilitar a compra e revenda de armas de fogo para organizações criminosas que atuam no estado.
A ação ocorreu no bairro Infraero, na capital amapaense, durante abordagem a um veículo conduzido pelo investigado. Segundo as apurações, o homem se utilizava do título de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) para adquirir armas de forma legal e, posteriormente, registrava falsos boletins de ocorrência alegando perda ou furto do armamento. A suspeita é de que essas armas eram revendidas para integrantes de facções criminosas.
O indivíduo foi preso e encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) do Pacoval, onde permanece à disposição da Justiça.
Fazem parte da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO/AP) a Polícia Federal, PM, PC/AP, IAPEN e SEJUSP.
Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá
Fonte: Polícia Federal
São Mateus
Rede Wellness Club chega a São Mateus com sua maior unidade
Inauguração será marcada por diversas atividades gratuitas e apresentação da estrutura no dia 18 de outubro, com entrada livre para...
São Mateus conquista classificação ‘ótima’ em transparência pública e sobe no ranking capixaba
A Prefeitura de São Mateus alcançou classificação “ótima” no Ranking ITGP 2025, avaliação promovida pela Transparência Capixaba em parceria com a Transparência Internacional – Brasil e apoio...
Cateterismo chega aos pacientes do Hospital Roberto Silvares
Com o objetivo de ofertar o atendimento mais próximo dos cidadãos, a Secretaria da Saúde (Sesa) celebra a contratualização do...
Regional
Festival do Camarão com mais de 30 pratos e shows agita Conceição da Barra
Com apoio da Suzano, evento gastronômico começa nesta quinta-feira e contará também com atrações musicais nacionais e locais O 10º...
Bebê de 7 kg nasce de parto normal no ES, tem lesão no braço e mãe leva mais de 50 pontos
Alderico nasceu sem respirar e ficou internado dez dias em maternidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Após o...
Ônibus Rosa leva atendimento e conscientização a mulheres de Jaguaré
Iniciativa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha ofereceu suporte multidisciplinar e orientações à população sobre diferentes tipos de...
Estadual
Simulado Geral de Gestão de Desastres consolida estratégias para ações de resposta a eventos climáticos extremos
O Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), concluiu, nesta quarta-feira (08), o...
Rio Doce: Governo do Estado e ministérios federais alinham estratégias para implementação do Propesca
Um dos grandes desafios das cidades impactadas pelo desastre ambiental de Mariana é a recuperação dos recursos pesqueiros e a...
Sesp recebe comitiva da Câmara-Executiva Federal de Identificação do Cidadão
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) recebeu, nesta terça-feira (07), uma comitiva da Câmara-Executiva Federal de Identificação...
Nacional
VÍDEO | Idoso fica tetraplégico após ser ‘atropelado’ por cachorro que corria solto em rua
O idoso aparece caminhando tranquilamente pela calçada quando é surpreendido por dois cães soltos no último dia 7 de agosto....
País tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol
Ministério da Saúde recebeu 217 notificações, até a noite de segunda-feira (6) O Ministério da Saúde anunciou que recebeu 217 notificações de intoxicação por...
Geração em crise | Taxa de suicídio entre jovens cresce 6% no Brasil
Levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, aponta que a taxa de suicídio entre crianças e adolescentes cresceu 6% ao ano no...
Policial
6º BPM apreende armas de fogo e drogas na Serra
Na noite de terça-feira (07), militares da Força Tática do 6º Batalhão realizaram uma operação de saturação no bairro Balneário...
Deam de Cariacica e Guarda Municipal prendem suspeito de manter jovem em cárcere privado
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica, com...
Polícia Civil prende dois suspeitos de tentativa de homicídio em Vila Velha
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
ENTRETENIMENTO
Marina Moschen anuncia noivado com Emilia Sauaia: ‘Amor como destino’
A atriz Marina Moschen, revelou nesta quarta-feira (8), que está noiva da fotógrafa Emilia Sauaia, com quem mantém um relacionamento...
Mariana Rios exibe barriga de 7 meses e encanta fãs com novos cliques: ‘Maior lição’
A atriz Mariana Rios encantou os seguidores ao publicar novas fotos exibindo sua barriga de 7 meses de gestação. À...
Grazi Massafera brilha com vestido de superfenda em festa de Três Graças
Grazi Massafera, de 43 anos, chamou atenção ao surgir com um elegante look azul-claro durante a festa de lançamento de...
POLÍTICA
Aprovada mudança em ingresso de carreira na Polícia Civil
Os deputados aprovaram, em sessão extraordinária nesta quarta-feira (8), o Projeto de Lei Complementar (PLC) 26/2025, que trata do requisito...
Deputado manifesta apoio a reivindicações de servidores em greve
Na sessão plenária desta quarta-feira (8), o deputado Coronel Weliton (PRD) se manifestou a favor das reivindicações salariais feitas pelos...
Ales repercute decisão a favor de lei questionada no STF
Gerou grande repercussão na sessão ordinária desta quarta-feira (8) a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que emitiu parecer favorável...
Esportes
Rodrygo retorna à Seleção em sua “melhor versão” e exalta reencontro com Ancelotti
Crescimento e evolução. São essas palavras que definem Rodrygo no seu retorno à Seleção Brasileira. Chamado pela última vez para...
Éverton Ribeiro revela diagnóstico de câncer na tireoide
O jogador do Bahia anunciou nas redes sociais que passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (4/10) Everton Ribeiro, camisa 10...
Cruzeiro tropeça em casa e empata com o lanterna Sport no Mineirão
Em uma partida que prometia consolidar sua posição no G-4, o Cruzeiro decepcionou sua torcida neste domingo, ao empatar em...
