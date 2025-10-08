FICCO/AP prende suspeito de fornecer armas a facções no Amapá

Macapá/AP. Na tarde desta terça-feira, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AP), com o apoio da Delegacia da Polícia Civil de Mazagão, prendeu um homem suspeito de facilitar a compra e revenda de armas de fogo para organizações criminosas que atuam no estado.

A ação ocorreu no bairro Infraero, na capital amapaense, durante abordagem a um veículo conduzido pelo investigado. Segundo as apurações, o homem se utilizava do título de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) para adquirir armas de forma legal e, posteriormente, registrava falsos boletins de ocorrência alegando perda ou furto do armamento. A suspeita é de que essas armas eram revendidas para integrantes de facções criminosas.

O indivíduo foi preso e encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) do Pacoval, onde permanece à disposição da Justiça.

Fazem parte da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO/AP) a Polícia Federal, PM, PC/AP, IAPEN e SEJUSP.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

Fonte: Polícia Federal