FICCO/AP prende advogado suspeito de atuar como “pombo-correio” para facção criminosa no Amapá

Macapá/AP. Na manhã desta sexta-feira (21/2), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO/AP), deflagrou a Operação Columba, com o objetivo de investigar a suposta atuação de um advogado como intermediário de comunicações entre duas das principais lideranças de uma facção criminosa atuante na capital amapaense e região, sendo que uma delas encontra-se preso no presídio de segurança máxima do estado.

Segundo as investigações preliminares, o advogado estaria ajudando os líderes da facção a manter o controle sobre suas operações criminosas, mesmo encarcerados, contribuindo para a continuidade de atividades ilícitas dentro e fora dos presídios. Além disso, ele também é suspeito de lavar dinheiro para a organização criminosa. A investigação aponta que ele pode ter movimentado mais de R$ 3 milhões em nome dos faccionados.

A operação teve início após a análise de materiais apreendidos em março de 2024, durante a prisão em flagrante de um integrante da organização. Os documentos analisados indicam uma possível conversa entre o advogado e os líderes criminosos, na qual eram definidos horários de visita para as trocas de informações.

O advogado foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

Contato: (96) 3213-7503

Fonte: Polícia Federal