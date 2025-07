FICCO/AM prende dois indivíduos com 52 kg de skunk na região metropolitana de Manaus

Manaus/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) prendeu em flagrante, neste sábado (26/7), dois indivíduos que transportavam cerca de 52,8 quilos de maconha do tipo skunk no município de Careiro da Várzea/AM, na região metropolitana de Manaus.

A ação foi desencadeada após o recebimento de uma denúncia anônima por meio do canal oficial da FICCO/AM, informando que, na mesma data, drogas estariam sendo transportadas de Porto Velho/RO com destino a Manaus/AM.

Durante a abordagem ao veículo suspeito, as equipes encontraram diversos tabletes de skunk no interior do automóvel. Diante da situação flagrancial, os dois ocupantes foram autuados por tráfico de drogas.

A FICCO/AM reforça o papel fundamental da sociedade no enfrentamento à criminalidade, incentivando o envio de informações pelos canais institucionais de denúncia. A ação reafirma o compromisso da força-tarefa com a repressão qualificada ao crime organizado no estado.

A FICCO/AM é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, atuando de forma integrada no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

Fonte: Polícia Federal