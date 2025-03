FICCO/AM intensifica combate ao tráfico aéreo de drogas e inutiliza aeronaves no Amazonas

Manaus/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) realizou operação no município de Careiro/AM, entre os dias 3 e 5/3, que resultou na inutilização de estruturas utilizadas pelo crime organizado no transporte de entorpecentes.

Durante a ação, foram inutilizadas duas aeronaves e um avião monomotor de asa fixa, todas empregadas no tráfico de drogas. Além disso, aproximadamente 4 mil litros de combustível de aviação ilegal foram destruídos, impedindo seu uso para atividades criminosas.

A operação também resultou na identificação e plotagem de três pistas de pouso clandestinas, utilizada para operações do tráfico, representando um duro golpe contra a logística criminosa na região.

Além das apreensões, um dos pilotos dos helicópteros foi preso em flagrante, transportando 250 quilos de drogas vindas do Peru, um fuzil calibre 5.56 e uma pistola de uso restrito. O preso foi autuado e encaminhado para os procedimentos legais.

As ações contaram com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), do Batalhão de Aviação do Exército (BAVEX) e da equipe operacional da Companhia de Operações Especiais (COE), reforçando a integração entre as forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado.

A FICCO/AM monitora continuamente o modal aéreo utilizado pelo tráfico de drogas e reforça seu compromisso no enfrentamento direto contra essas atividades ilícitas. As forças de segurança seguirão atuando de forma integrada e rigorosa para desarticular organizações criminosas e garantir maior segurança à população.

O flagrante foi apresentado à Justiça Federal do Amazonas, que adotará as medidas cabíveis.

Em mais uma ação de cooperação entre os órgãos de segurança pública, a FICCO/AM é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. O objetivo da força-tarefa é integrar e cooperar no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta.

Fonte: Polícia Federal