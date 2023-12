Foto: Reprodução Ficar passando a mão no cabelo faz mal? Especialista conta a verdade

Você possui aquele hábito clássico de passar a mão no cabelo ? Isso pode ocorrer por conforto, nervosismo ou simplesmente como um gesto automático. Então, será que essa prática aparentemente inofensiva pode ter consequências para a saúde dos cabelos?

Em geral, a resposta é não! Essa hábito não gera queda , ressecamento ou algum impacto negativo diretamente no fio. Mas o excesso de passar a mão nos fios pode aumentar as chances de infecções e irritações. Vamos mostrar a opinião de um especialista para que você compreenda melhor.

A Dra. Fernanda Cortez , formada em Ciências Médicas pela Faculdade Santa Marcelina e pós-graduada em tricologia, comentou sobre o assunto ao site boa forma . O ato de passar a mão nas madeixas não vai quebrar os fios, por exemplo. Mas pode deixar a região com mais bactérias, aumentando as chances de infecções e irritações.

Em uma questão estética, esse ato pode aumentar a oleosidade do cabelo, deixando um aspecto de sujo e suado. A oleosidade forma uma capa no couro cabeludo que não permite a “respiração” do couro cabeludo entre o meio externo e o meio interno, que é o onde está a vida do cabelo.

Com esse excesso de oleosidade associado ao aumento do número de bactérias, aí sim, podem ocorrer a queda e a quebra capilar. Então, a conclusão é que o que faz mal não é o fato de passar a mão em si, mas o fato de aumentar oleosidade dos fios e prejudicar a fibra capilar.

Caso não seja excessivo…

Se você passar a mão nos fios de forma controlada e intencional, essa atitude pode estimular o couro cabeludo, estimulando a circulação sanguínea e levando benéfico para a saúde dos folículos capilares. Além de promover o crescimento saudável dos cabelos, distribuindo óleos naturais.

