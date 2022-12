Fibrose cística: remédios podem ficar livres de ICMS

Medicamentos destinados ao tratamento da fibrose cística podem ficar isentos da taxação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Espírito Santo. É o que pretende o governo do Estado por meio do Projeto de Lei (PL) 470/2022, encaminhado à Assembleia Legislativa (Ales).

A proposta altera a Lei 7.000/2001, que regula a cobrança do imposto no estado. “A medida visa internalizar o Convênio ICMS 128/22, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que autoriza a concessão de isenção do ICMS incidente nas operações com medicamentos destinados ao tratamento da fibrose cística”, justifica o Poder Executivo.

Fibrose cística

Também conhecida como doença do beijo salgado ou mucoviscidose, a fibrose cística é uma doença genética crônica que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atinge cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo e é a doença genética grave mais comum da infância.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES