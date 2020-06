Fiat Toro perde versões com motor 2.4 na linha 2021

Divulgação Ferrari F8 Tributo chega ao Brasil como o mais novo superesportivo da marca italiana no País, um ano depois de ter sido revelado, na Suíça

A Ferrari começa a vender no Brasil o superesportivo F8 Tributo, substituto do 488 GTB, por R$ 3,5 milhões. O carro chega ao País por intermédio do importador oficial, Via Itália, que também informa que quatro unidades já foram vendidas, sendo que três delas chegarão até o fim do ano. Entre outros custos, apenas o IPVA do modelo fica em torno de R$ 140 mil. É o segundo supercarro que custa acima de R$ 1 milhão lançado no mercado brasileiro em menos de 15 dias.

LEIA MAIS: Ferrari divulga mais detalhes do superesportivo Roma

Antes da Ferrari F8 Tributo, a Audi lançou o R8 V10 , que teve o primeiro lote destinado ao Brasil vendido em uma semana, por R$ 1,2 milhão cada unidade. No caso do novo modelo da Ferrari , o motor é V8 3.9 biturbo, capaz de gerar 720 cv e 78,5 kgfm de torque, números que representam tem 50 cv e 1 kgfm a mais que a Ferrari 488 GTB, que saiu de linha e foi lançada em 2015 no lugar da 458 Italia.

Conforme dados da Ferrari, a F8 Tributo acelera até de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos , e até 200 km/h em 7,8 segundos, com máxima de 340 km/h. Entre os equipamentos do novo modelo, destaca-se o sistema Dynamic Enhancer, que ajusta suspensões, câmbio e acelerador para uma tocada ainda mais esportiva e segura. Como uma Ferrari legítima, vários componentes são de fibra de carbono, o que contribui para o peso de apenas 1.435 kg.

O visual reestilizado não é apenas mais elegante do que nunca, mas também abre caminho para uma nova linguagem de design da equipe de Maranello em alusão ao modelo 308 GTB original, dos anos 80. Como se não bastasse, a rica herança da Ferrari é visível também na parte de trás, onde a tampa do motor Lexan faz tributo à icônica F40.

LEIA MAIS: Ferrari lança o conversível F8 Spider que será vendido no Brasil em breve

O interior do F8 Tributo tem saídas de ar redondas e um novo volante. Os controles também são novos, assim como as laterais das portas e a tela sensível ao toque de sete polegadas no lado do passageiro. Confira abaixo o vídeo oficial do novo modelo da Ferrari .