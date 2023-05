Fiat Titano será o nome da picape média anti-Hilux

Reprodução Titano será o nome da nova picape da Fiat, programada para o segundo semestre

2023 parece ser o ano das picapes para a Stellantis , que prepara um modelo médio compacto nacional para a marca Ram e um utilitário inédito para a marca Fiat . Nesta sexta-feira (12), a fabricante divulgou uma nota confirmando o lançamento da picape e também divulgando seu nome: Titano .

Segundo a fabricante, o nome é “inspirado na entidade da mitologia grega que enfrenta Zeus e outros deuses do Olimpo buscando ascender ao poder”, mas também pode ser vinculado ao metal titânio , o mais resistente utilizado pela indústria de alta tecnologia, ou seja, passa a ideia de durabilidade e resistência para a picape.

Esse será o segundo Fiat da linha atual com inspirações gregas no nome, seguindo o exemplo do Cronos , que segundo a mitologia, era o Deus do tempo e o rei dos titãs.

O teaser não mostra muitos detalhes, mas confirma que o modelo será, sim, baseado no Peugeot Landtrek e deve receber apenas algumas adaptações visuais, pensando em fazer o visual do utilitário conversar com a atual linha da Fiat.

Ainda não foram confirmadas as motorizações, mas é de se esperar que o motor 2.0 turbodiesel de 170 cv e 35,7 kgfm de torque, que já equipa Toro e alguns modelos da Jeep seja oferecido. Esse propulsor deverá ser acompanhado de um câmbio automático e até mesmo tração 4×4 em algumas versões.

Fonte: Carros