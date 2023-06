Fiat tem descontos para Mobi, Argo, Cronos, Pulse, Strada e Fiorino

Divulgação Fiat Pulse Drive 1.3 manual parte de R$ 89.990

A Fiat demorou um pouco mais para apresentar seus descontos oficiais, mas foi a que trouxe mais abatimentos para grande parte da sua gama. A oferta é iniciada pelo Mobi Like, versão de entrada que desceu de R$ 68.990 para R$ 58.990, não por acaso, o mesmo valor pedido pelo Renault Kwid, seu grande rival. Ambos tiveram R$ 10 mil de desconto. Por sua vez, a versão Trekking desceu de R$ 72.990 para R$ 65.290.

Além do hatch, a marca revelou as ofertas para outros modelos da gama, ficando de fora só carros posicionados acima do patamar de R$ 120 mil, exemplos do Fastback e da Toro .

Veja os outros destaques e confira a tabela completa abaixo

Fiat Argo

Logo acima do Mobi, o Argo 1.0 passou de R$ 79.790 para R$ 69.990, R$ 9.800 de alívio. A gama inteira do hatch recebeu descontos, incluindo o Drive 1.3 automático, que chama a atenção por ser o automático mais barato do mercado, indo de R$ 92.990 a R$ 87.990, corte de R$ 5 mil.

Fiat Cronos

No campo dos sedãs, o Cronos 1.0 básico teve o maior desconto de todos, passando de R$ 84.790 para R$ 71.990, R$ 12.800 de queda. O Drive 1.3 AT desceu de R$ 97.990 para R$ 88.290, nada menos que R$ 9.700 a menos, o que o deixa isolado como sedã automático mais em conta.

Fiat Pulse

Indo para os SUVs, o Pulse 1.3 manual caiu de R$ 100.990 para R$ 89.990, R$ 11 mil de diminuição. Já o Pulse Audace 1.0 turbo automático passou de R$ 119.990 para R$ 109.990, R$ 10 mil de redução.

Fiat Strada

A picape mais vendida do Brasil não ficou de fora. A Endurance cabine simples 1.4 teve abatimento de R$ 4 mil, indo de R$ 99.990 para R$ 95.990. Na outra ponta, a Volcano 1.3 cabine dupla CVT teve o mesmo encurtamento e foi de R$ 118.990 para R$ 114.990.

Fiat Fiorino

Nem mesmo o furgão ficou de fora. O Fiorino Endurance quedou de R$ 111.990 para R$ 106.740, tirando uma gordurinha de R$ 5.250.

Confira a tabela completa dos descontos

Mobi Like 1.0 – de R$ 68.990 para R$ 58.990 (-R$ 10 mil) Trekking 1.0 – de R$ 72.990 para R$ 65.290 (- R$ 7 mil) Argo 1.0 – de R$ 79.790 para R$ 69.990 (- R$ 9.800) Drive 1.0 – de R$ 83.190 para R$ 75.190 (- R$ 8 mil) Trekking 1.3 – de R$ 89.990 para R$ 83.990 (- R$ 6 mil) Drive 1.3 automático – de R$ 92.990 para R$ 87.990 (- R$ 5 mil) Trekking 1.3 automático – de R$ 97.990 para R$ 92.990 (- R$ 5 mil)

Cronos 1.0 – de R$ 84.790 para R$ 71.990 (- R$ 12.800) Drive 1.0 – de R$ 88.890 para R$ 78.190 (- R$ 10.700) Drive 1.3 – de R$ 89.990 para R$ 83.990 (- R$ 6 mil) Drive 1.3 automático – de R$ 97.990 para R$ 88.290 (- R$ 9.700) Precision 1.3 automático – de R$ 109.890 para 100.190 (- R$ 9.700)

Pulse Drive 1.3 – de R$ 100.990 para R$ 89.990 (- R$ 11 mil) Drive 1.3 automático – de R$ 107.990 para R$ 102.990 (- R$ 5 mil) Audace 1.0 turbo automático – de R$ 119.990 para R$ 109.990 (- R$ 10 mil) Strada Endurance Cabine Simples 1.4 – de R$ 99.990 para R$ 95.990 (- R$ 4 mil) Freedom Cabine Simples 1.3 – de R$ 105.990 para R$ 100.990 (- R$ 5 mil) Freedom Cabine Dupla 1.3 – de R$ 111.290 para R$ 107.990 (- R$ 4 mil) Volcano Cabine Dupla 1.3 – de R$ 112.990 para R$ 108.990 (- R$ 4 mil) Volcano Cabine Dupla AT – de R$ 118.990 para R$ 114.990 (- R$ 4 mil)

Fiorino Endurance 1.4 – de R$ 111.990 para R$ 106.740 (R$ 5.250)

Fonte: Carros