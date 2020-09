Fiat Strada supera Hyundai HB20 nas vendas de agosto

Divulgação Fiat Strada vem se destacando no ranking de vendas no Brasil diante até dos hatches compactos e SUVs

O sucesso previsto da nova Fiat Strada está se concretizando. De acordo com balanço de vendas de agosto computado pelo Renavam, o utilitário teve 8.698 unidades vendas no mês, volume suficiente para ficar em segundo lugar no ranking geral de vendas, na frente do hatch compacto Hyundai HB20 (8.490) e atrás apenas do líder Chevrolet Onix (10.609).

Aliás, trata-se da volta do compacto da GM ao patamar das 10 mil unidades vendidas mensalmente. E o VW T-Cross, que chegou a liderar o ranking em julho, ficou em quinto lugar, com 6.455 unidades, atrás de VW Gol (7.919). Mesmo assim, o SUV da marca alemã se manteve como o mais vendido do segmento.

Em segundo lugar entre os SUVs compactos ficou o Chevrolet Tracker, com 5.900 unidades vendidas, com o Jeep Compass logo atrás, com 5.221 unidades, em nono lugar, como o Renegade em décimo, com 5.210 unidades. Entre os utilitários esportivos, também merece destaque o Hyundai Creta, com 4.434 unidades vendidas.

Além disso, os SUVs mais uma vez foi o segmento de maior participação no mercado no Brasil em agosto, com 35,8% ante 27,5% dos hatches compactos. No acumulado do ano, os utilitários esportivos contam com 31,8 % de share conta 30,2% dos hatches compactos. Outro ponto importante de agosto é a boa estreia do VW Nivus, com 2.149 unidades vendidas, mais que as 2.016 do Ford EcoSport.

De maneira surpreendente, o Ford Ka, que constumava aparecer entre os três primeiros colocados no ranking de vendas, ficou de fora da lista dos 10 modelos mais vendidos do Brasil em agosto, com 4.617 unidades.

O Renault Kwid também não foi bem, com 2.260 unidades, uma queda de 26,4% em relação ao mês anterior (3,487). Por outro lado, o rival Fiat Mobi subiu 21,7% , com 4,275 unidades em agosto antes as 3.487 de julho. Veja abaixo como ficou o top 10.

1 – Chevrolet Onix: 10.609

2 – Fiat Strada: 8.689

3 – Hyundai HB20: 8.490

4 – VW Gol: 7.919

5 – VW T-Cross: 6.455

6- Fiat Argo: 6.040

7 – Chevrolet Onix Plus: 5.974

8 – Chevrolet Tracker: 5.900

9 – Jeep Compass: 5.221

10- Jeep Renegade: 5.210