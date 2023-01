Fiat Strada e Hyundai HB20 são os modelos mais vendidos de 2022

Divulgação Fiat Strada foi o veículo mais vendido do Brasil em 2022

A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) acabou de divulgar os resultados de vendas de 2022 . E o ganhador foi… depende do seu ponto de vista. Se levarmos a Fiat Strada em consideração como comercial leve, o Hyundai HB20 foi o carro de passeio mais vendido.

Caso você não faça a distinção, algo que muitos compradores não fazem, mas que a Fenabrave faz, a picapinha levou ao melhor. Se tudo for veículo na sua cabeça, a liderança da picape é incontestável.

De qualquer forma, vamos aos números. A Strada acumulou incríveis 112.456 unidades vendidas ao longo do ano passado , um resultado e tanto para uma picape. Não chega a ser uma surpresa, pois o modelo da Fiat chegou a liderar as vendas no mercado nacional por um bom tempo de 2022.

Divulgação HB20 foi o carro de passeio mais vendido do mercado

Do lado contrário, o HB20 tem 96.225 modelos vendidos, sendo o carro de passeio líder no mercado . E estamos falando apenas do hatch, o Hyundai HB20S sozinho vendeu outros 25.497.

A Hyundai tem motivos e tanto para comemorar a sua supremacia, ainda mais tendo uma bela vantagem em relação ao seu principal rival, o Chevrolet Onix , cujas vendas chegaram a 85.252 unidades no mesmo período.

Como não dá para alterar as regras no meio do campeonato da Fenabrave, é justo separar ambos modelos em suas categorias de base. De qualquer forma, eles são campeões incontestes.

Fonte: IG CARROS