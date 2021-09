Fiat Oggi fez história contra concorrentes mais atrativos

Renato Bellote Fiat Oggi da série Pierre Balmain tinha motor 1.3 e teve apenas 50 unidades fabricadas para o mercado brasileiro

Sedãs compactos . Sem dúvida nenhuma eles evoluíram bastante nos últimos anos no mercado brasileiro e também mundialmente falando. Inicialmente eram apenas derivados dos hatches e versões cuja maior qualidade era o tamanho do porta-malas, especialmente voltados para famílias. Com o tempo eles passaram a ser atraentes e também a despertar a atenção de outros públicos.

O Fiat Oggi é um desses exemplos. Ele chegou ao mercado em 1983 em um momento cuja concorrência trazia modelos mais atraentes, como o Voyage da Volkswagen. Apesar do estilo bem demarcado e do acerto mecânico não fez muito sucesso. Dessa forma sairia de linha dois anos mais tarde para chegada do Prêmio, esse sim um sucesso de vendas.

Mas o modelo deixaria sua marca na história da Fiat no Brasil. Vale ressaltar que ele teve duas versões especiais durante sua curta permanência no mercado. Uma delas é a CSS, versão de homologação que trazia 78 cv de potência, e a outra é a Pierre Balmain, limitada a 50 exemplares com a grife francesa e acabamento exclusivo.

É justamente sobre ela que falarei na coluna de hoje. Como o leitor deve imaginar, devido a produção pequena, é realmente difícil encontrar um deles em bom estado. Um dos destaques e a cor bege da carroceria mesclando com interior marrom . Repare até mesmo no acabamento do cinto de segurança e do carpete. Exclusividade máxima.

Um ponto interessante é sobre a ergonomia. O volante fica em uma posição semi deitada porém a posição de dirigir é bastante confortável. Vale lembrar que o Fiat 147 trazia as mesmas características e também o bom espaço interno, outra qualidade a ser ressaltada.

Outro ponto positivo diz respeito a capacidade do porta-malas com 440 litros, o maior do segmento. Sem dúvida nenhuma dava pra levar a compra do mês e também as mochilas das crianças na volta da escola. Uma questão interessante da marca na época era colocação do estepe no cofre do motor , algo que poupava um bom espaço na parte traseira.

No conjunto mecânico, o modelo de três volumes trazia o bom motor de 1,3 litro que garantia agilidade no trânsito e também bons números de consumo para época. O câmbio de cinco marcjas não era um dos seus pontos fortes, porém era necessário se acostumar com ele. Dessa forma o Fiat Oggi Pierre Balmain se tornou a versão mais rara de um modelo bastante simpático dos anos 80.