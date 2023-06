Fiat mostra interior da Titano, sua picape rival de Ranger e Hilux

Divulgação/Fiat Painel de instrumentos será bem diferente dos demais modelos da Fiat

A Stellantis segue apostando no mercado de picapes. Após uma semana do lançamento da Ram Rampage , a Fiat apresenta novidades da Titano , sua primeira picape média, que teve as primeiras imagens do interior reveladas nesta quarta-feira.

O principal destaque do vídeo divulgado pela marca é o painel de instrumentos com display digital ao centro e a central multimídia, que adiantou que a picape contará com câmera 360º . O volante terá acabamento em couro e detalhes cromados, e a alavanca de câmbio terá um desenho inédito na linha da Fiat.

Divulgação/Fiat Central multimídia terá conectividade com Apple Carplay e câmera 360º, mas não teve o tamanho confirmado

Segundo a Fiat, a novidade irá contar com assistente de descida de rampa e bloqueio do diferencial traseiro , itens que auxiliam no uso fora de estrada, e são comuns nas rivais do segmento de picapes médias.

O público acostumado com modelos da Fiat irá notar que o interior diverge do padrão apresentado pela picape média-compacta Toro e a nova Ram Rampage . Isso porque a Titano é um projeto chinês , desenvolvido em parceria entre Changan Automobile e Peugeot, e não é produzido a partir da plataforma Small-Wide , criada pela Stellantis.

Divulgação Interior será exatamente o mesmo do Peugeot Landtrek, com mudanças somente no logotipo

Segundo os teasers de interior, pouca coisa mudou da picape Peugeot para a Fiat, um caso clássico de “ Badge-Engineering ”, que é vender o veículo de uma marca em outra, trocando apenas os emblemas. Nesse caso, o painel de instrumentos ganhou uma tela de saudação com o logotipo da Fiat, mas os demais grafismos são os mesmos do modelo da Peugeot.

Divulgação/Fiat Bancos serão em couro e contarão com ajustes elétricos para o motorista

A central multimídia não teve os detalhes revelados, mas apresenta similaridades com as utilizadas no Peugeot 3008 , onde tem 10 polegadas. O formato da tela parece ser o mesmo, mas é provável que a Fiat tenha feito alterações no software para aproximá-lo do que seus clientes estão acostumados.

Divulgação/Stellantis Modelo deve estrear no fim de 2023 e será importado do Uruguai

O painel central é levemente inclinado para o motorista e conta com o acabamento já visto na Landtrek, trazendo inclusive teclas que lembram a de um piano, outra herança da Peugeot. No caso da Titano, essas teclas irão servir para controlar o bloqueio de diferencial, sinalização de alerta, e assistente de descida.

Além da divulgação dos detalhes do interior, a Fiat também anunciou um site exclusivo para a Titano, que irá reunir todas as informações já divulgadas sobre o lançamento.

Fonte: Carros