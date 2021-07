Fiat já começa a fabricar unidades do novo SUV Pulse

Divulgação Fiat Pulse aparece na foto da comemoração dos 45 anos da marca no Brasil na fábrica em Betim (MG)

A Fiat já começa a fabricar unidades pré-série do SUV Pulse, nome que foi escolhido pelo público e divulgado no início de junho. Com a falta de semicondutores na indústria, a marca ainda não cravou uma data de lançamento, dizendo apenas que o carro chega no segundo semestre. Porém, o mais provável é que o lançamento seja entre setembro e outubro.

Enquanto isso, o Fiat Pulse já começa a rodar quase sem disfarces, como mostra as imagens do jornalista Raimundo Couto, no Instagram. Já se sabem alguns detalhes sobre o novo SUV, uma vez que a própria fabricante chegou a adiantar alguns deles para a imprensa, como a plataforma MLA que é uma evolução da MP1 usada no Argo.

Também é sabido que o Fiat Pulse será lançado com motor 1.3 Fire Fly aspirado, com câmbio CVT e com o novo 1.0 turbo , de três cilindros, que deverá ser o mais potente da categoria, chegando nos 130 cv, superando os 128 cv do 1.0 TSI que equipa o T-Cross . No caso da versão turbinada, o sistema de transmissão contará com uma caixa automática, de seis marchas.

Divulgação Veja o que sabemos sobre o Fiat Pulse, que chega às lojas no segundo semestre

Outro detalhe sobre o Fiat Pulse que já foi revelado é a distância entre-eixos de 2,53 m, o que é 11 mm maior que a do hatch compacto Argo . A marca diz que a plataforma MLA também está otimizada para equipar motorizações híbridas, mas antecipou que não há qualquer previsão de eletrificação nos próximos anos.

Na lista de equipamentos disponíveis, o Fiat Pulse terá multimídia com Android Auto e Apple Car Play com pareamento sem fio e que vai funcionar com aplicativo, assim como na picape Toro , que tem alguns funções controladas pelo celular.

A marca ainda não divulgou nada sobre os preços, mas estima-se que o novo Fiat Pulse custará entre R$ 80 mil e R$ 110 mil, dependendo da versão e do nível de opcionais.