Fiat Cronos S-Design: simples, mas com um pouco mais de estilo

arrow-options Carlos Guimarães/iG Fiat Cronos S-Design: rodas pintadas de cinza grafite, logos escurecidos e detalhes pintados de preto brilhante são itens que fazem parte do pacote

Boa idéia da Fiat de oferecer o sedã compacto Cronos com um kit que o deixa com aspecto mais arrojado. Trata-se do pacote S-Design, que pode ser escolhido como opcional da versão Drive 1.3 a mais equilibrada do sedã. Com o kit, o carro ainda continua simples, mas nada como um toque especial, sem exageros, para alegrar seu dia, não?

Com preço sugerido de R$ 62.990, o Fiat Cronos 1.3 Drive pode receber o pacote S-Design por R$ 3.900 extras. Portanto, por R$ 66.890 você pode ter na garagem um compacto que não deixará ser ser simples, mas com um pouco mais de estilo, o que nos pareceu fazer uma boa diferença no dia a dia.

Mesmo pintado de branco, o carro avaliado com o pacote S-Design se tornou mais interessante com os detalhes escurecidos, o que inclui os logotipos e o defletor de ar preto brilhante na traseira, cor também usada nas carcaças dos retrovisores. Para completar, as rodas de aro 15, montadas em pneus 185/60R, passam a ter uma tonalidade cinza grafite, o que as deixam mais estilosas.

Por dentro, o logo da Fiat no centro do volante também é mais escuro que nas demais versões, mas os bancos são de tecido, sem nada de especial. Porém, o ar-condicionado é digital e os vidros traseiros têm acionamento elétrico como parte do pacote. Ah, na parte de fora ainda tem uma plaqueta com as cores da bandeira da Itália e com a inscrição “S-Design”. Tudo discreto e na medida certa, diferente de algumas outras séries especiais que a Fiat chegou a lançar sem parar na década passada.

Contente com o visual diferenciado do S-Design, agora é a vez de por os pés no chão, já que, embora mais estiloso, o carro continua sendo um Cronos 1.3, com câmbio manual. Entre os pontos positivos temos o conjunto bem equilibrado, capaz de dar boa agilidade para o trânsito do dia a dia sem gastar muito combustível. Segundo o Inmetro, dá para fazer 8,5 km/l na cidade e 10,3 km/l na estrada, com apenas etanol no tanque.

No dia a dia com o Fiat Cronos S-Design

arrow-options Divulgação A central multimídia com tela sensível ao toque funciona bem, compatível com Android Auto e Apple Car Play

Acelere e o motor 1.3, de 109 cv e razoáveis 14,2 kgfm de torque a 3.500 rpm dá conta do recado. Vem acomplado ao câmbio manual, que poderia ter curso mais curto da alavanca, mas já melhorou em relação a outros modelos da marca italiana. Há como dirigir apenas nas primeiras marcações do contagiros, entre 2.000 rpm e 3.500 rpm, poupando combustível peo escalonamento das marcas e do motor ter variador de fase a admissão e escape, com duas válvulas por cilindro.

Mas é bom ter certa cautela nas curvas porque, embora estilosa, essa versão não vem com controle eletrônico de estabilidade e o ajuste da suspensão é mais voltada para absorver as irregularidades do piso crocante que temos o dissabor de conviver na maior parte das vias de São Paulo. Além disso, a direção é bem leve para manobras de estacionamento. E os freios respondem a contento, receita de um sedãzinho para não fazer feio e ter algum fôlego para viagens com a família.

Mesmo porque, não falta porta-malas. São cavernosos 525 litros bem aproveitáveis, pois resolveram tomar algum cuidado para os chamados “pescoços de ganso” não amassarem a bagagagem. Sim, existe um sistema de molas que facilita a abertura da tampa e os mantêm na altura das caixas de roda. Se precisar de ainda mais espaço, os encostos dos bancos são bipartidos em 1/3 e 2/3.

Se sobra espaço para bagagem falta para guardar suas coisas nos porta-objetos das portas e no painel. Fica apertado para levar o celular e a carteira. Se resolver passar no drive thru para pegar um lanche, então, já fica avisado que só tem um porta-copo no console central…Mas quem estiver atrás, pelo menos, terá uma entrada USB para carregar o celular. embora não vá ter muita opção para acomodá-lo. Por outro lado, a central multimídia no painel funciona bem, com boa resolução e fácil de ser usada.

Conclusão

Vale a pena optar pelo S-Design no Fiat Cronos Drive 1.3 . O carro fica com aspecto mais arrojado, vem com ar-condicionado digital e vidros traseiros elétricos com antiesmagamento. Mas você ainda terá um sedã compacto simples, com conjunto bem equilibrado, sobra de espaço para bagagem, mas com falta nos porta-objetos.

Ficha Técnica – Fiat Cronos Drive 1.3 S-Design

Preço: a partir de R$ 66.890 (com pacote S-Design)

Motor: 1.3, quatro cilindros, flex

Potência: 109 cv (E) / 101 cv (G) a 6.250 rpm

Torque: 14,2 kgfm (E) / 13,7 kgfm (G) a 3.500 rpm

Transmissão: Manual, cinco marchas , tração dianteira

Suspensão: Independente, McPherson (dianteira) / Eixo de torção (traseira)

Freios: Discos ventilados (dianteiros) / tambores (traseiros)

Pneus: 185/60 R15

Dimensões: 4,36 m (comprimento) / 1,73 m (largura) / 1,52 m (altura), 2,52 m (entre-eixos)

Tanque: 48 litros

Porta-malas: 525 litros

Consumo etanol: 8,5 km/l (cidade) / 10,3 km/l (estrada)

Consumo gasolina: 12,4 km/l (cidade) / 14,8 km/l (estrada)

0 a 100 km/h:11,5 segundos

Velocidade máxima: 183 km/h