Fiat Cronos ganha desconto de R$ 5,8 mil sobre o valor da tabela

Divulgação Fiat Cronos: sedã compacto passa a ser oferecido com bom desconto na versão Drive 1.3, com câmbio manual de cinco marchas





A Fiat inicia nesta quinta-feira (20) a ação de vendas Forza Massima Fiat, que se estende até o próximo sabado (22) e prevê descontos e ofertas especiais para toda a linha. Um dos destaques é o Fiat Cronos Drive 1.3, que na campanha sai por R$ 59.990, ou R$ 5.800 a menos do que o valor da tabela.





Além do Fiat Cronos, outro modelo que está disponível com preço especial é o Mobi Like, que de R$ 43.290 sai por R$ 40.990. Já quem quiser comprar uma unidade de qualquer versão do Argo irá ganhar um bônus de R$ 1.200 na valorização do carro usado na troca.

Esta é a terceira ação do tipo realizada pela Fiat só nesse período da pandemia. A expectativa da fabricante é ultrapassar a marca de 6 mil carros negociados durante a campanha de vendas.

Mercado em aquecimento

Divulgação Fiat Strada 2021 tem sido bem recebida pelo público, mesmo no meio da pandemia, conforme a fabricante





Depois do impacto inicial da pandemia sobre o mercado de automóveis de entrada, o diretor da marca Fiat na FCA, Herlander Zola, destacou em conversa com jornalistas que recuperação está em um patamar melhor do que o esperado, embora o movimento nas concessionárias ainda esteja abaixo do período pré-Covid-19.

“Observamos um fluxo mais baixo de gente nas concessionárias, mas isso é um reflexo da mudança nos hábitos do consumidor. Hoje o primeiro contato com o veículo é feito no ambiente digital, com a ida à concessionária apenas para fechar negócio”, destacou.

Dentro desse cenário, Zola destacou o desempenho da picape Strada , que recentemente ganhou uma nova geração e vem superando as expectativas da Fiat . Só em julho, a marca registrou 18 mil pedidos para o modelo, volume que inclui os pedidos das redes de concessionárias e contatos para vendas diretas.