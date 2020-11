Fiat Cronos 2021 ganha novo logotipo e equipamentos de série

A Jaguar lançou no Brasil o novo F-Type 2021 , que recebeu mudanças estéticas paras acompanhar a comunicação visual da marca inglesa. Por aqui o esportivo chega com dois motores e duas carrocerias.

As novidades se concentram basicamente na parte dianteira. O F-Type ganhou novos faróis mais afilados e mudanças na grade frontal, que ficou maior e também há mudanças nas entradas de ar inferiores. Na parte traseira, o esportivo ganhou novas lanternas, que foram inspiradas no SUV elétrico I-Pace e mudanças no para-choque. Todas estas mudanças, de acordo com a Jaguar, serviram para que o carro aparente ser mais baixo do que realmente ele é.

Na parte mecânica do Jaguar F-Type 2021 nada muda, ele segue partindo com o motor 2.0 turbo quatro cilindros de 300 cavalos de potência e 40,8 kgfm e também um conjunto 3.0 V6 com 380 cavalos de potência e 46,9 kgfm de torque máximo. Ambos usam o mesmo cambio automático de 8 velocidades que faz o modelo acelerar de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e 5,1 segundos, respectivamente.

Por dentro as mudanças são mínimas. O painel de instrumentos agora é totalmente digital e a nova central multimídia suporta Apple CarPlay a Android Auto.

Para a linha 2021 do F-Type , a Jaguar oferece a opção de customização do carro. A partir de agora, é possível configurar rodas, pintura, cor do interior e opcionais. De acordo com a Jaguar, quando cliente opta por montar o carro, o prazo para a entrega pode levar até cinco meses, desde o pedido, até a chegada do carro na concessionária.

Preços

Jaguar F-Type P300 Coupé – R$ 404.166

Jaguar F-Type P380 Coupé – R$ 537.351

Jaguar F-Type P300 Cabrio – R$ 418.082

Jaguar F-Type P380 Cabrio – R$ 551.250