Fiat Argo vs. VW Polo: qual desvaloriza mais?

Divulgação Fiat Argo é um dos modelos mais vendidos da FCA no Brasil

A KBB Brasil fez um levantamento das versões das versões do Fiat Argo e do VW Polo com as maiores e menores desvalorizações.

Dentre as versões do Argo, a Precision 1.8 AT é a que menos perdeu valor após um ano de uso (-1,42%). Já no caso do Polo, a configuração com menor desvalorização é a Comfortline (-2,21%).

Desvalorização é a comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores. Confira abaixo a tabela completa.