Fiat Argo fecha julho entre os três dos hatches compactos mais vendidos

Divulgação/Fiat-Chrysler Automóveis Fiat Argo vem ganhando espaço no mercado brasileiro ultimamente. Mas, no acumulado do ano, o Chevrolet Onix ainda segue como líder

O mercado de carros novos em julho viu algumas mudanças importantes no ranking dos modelos mais procurados pelo público. De acordo com os dados da Fenabrave (Federação dos Distribuidores de Veículos), pela primeira vez desde 2015 o Chevrolet Onix perdeu a liderança nos emplacamentos, ficando atrás do SUV compacto Volkswagen T-Cross.

Mas essa não foi a única mudança no mercado neste período em que as vendas seguem em aceleração, após os pesados efeitos da pandemia do novo coronavírus. O Fiat Argo em terceiro lugar também está entre os destaques.

O modelo, que desde o ano passado é oferecido também na versão aventureira Trekking, somou 4.756 emplacamentos e ficou atrás apenas de Chevrolet Onix e Hyundai HB20 no ranking, superando concorrentes tradicionais como o próprio Ford Ka e o Volkswagen Gol.

Apesar de ter perdido a ponta no ranking geral, o Onix segue líder absoluto entre os hatches compactos, trazendo na vice-liderança o Hyundai HB20, com 7.852 unidades. Mas o Ford Ka (4.259), tradicional integrante da lista dos três modelos mais vendidos do Brasil, vem perdendo posições desde março e fechou julho com a 6ª colocação na categoria.

Trata-se da pior colocação para o modelo da Ford desde janeiro. Confira abaixo os hatches compactos mais emplacados do mercado no mês que passou, com o Fiat Argo em terceiro lugar.

1º – Chevrolet Onix: 9.716

2º – Hyundai HB20: 7.852

3º – Fiat Argo: 4.756

4º – VW Gol: 4.427

5º – Renault Kwid: 4.274

6º – Ford Ka: 4.259

7º – VW Polo: 3.610

8º – Fiat Mobi: 3.487

9º – Renault Sandero: 2.005

10º – VW Fox: 1.776