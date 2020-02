Fiat Argo 1.0 tem desconto de R$ 6,3 mil com central multimídia

arrow-options Divulgação Volvo XC40 híbrido aproveita a boa aceitação do mercado para apostar em mais conveniência aos condutores

A Volvo anuncia o início da pré-venda do XC40 T5 R-Design Plug-in Hybrid. O valor está fixado em R$ 229.950, mas por tempo limitado. O Volvo XC40 é o primeiro híbrido entre seus concorrentes, que hoje, estão o recém lançado Audi Q3 de nova geração, BMW X1 e Mercedes-Benz GLA 200. O modelo oferece os mesmos equipamentos do modelo convencional, tirando o novo conjunto mecânico.

LEIA MAIS: SUVs da Volvo chegam à linha 2020 com novos motores

Quanto a este, trata-se do inédito T5 Twin Engine FWD, que tem dois motores: um elétrico, com 82 cv e outro turbo, a gasolina, com 1,5L e 180cv. Combinados, produzem 262 cv de potência e 42,5 kgfm. Somente no modo elétrico (Pure), o Volvo XC40 T5 Plug-In Hybrid roda cerca de 47 quilômetros sem usar gasolina, ideal para os deslocamentos mais curtos do dia-a-dia, por exemplo. Integrado aos motores está o câmbio automático de sete velocidades de dupla embreagem.

LEIA MAIS: Volvo XC40: SUV de luxo, mas sem exageros

“O lançamento desta nova versão faz parte das ousadas metas da Volvo aqui no Brasil. Já somos líderes no segmento Premium em veículos eletrificados e agora trazemos uma nova opção com essa tecnologia”, destaca Luis Rezende, presidente da Volvo Car Brasil e Head da divisão na América Latina.

Equipamentos

arrow-options Divulgação Volvo XC40 T8 é a nova versão topo de linha do SUV da marca sueca no Brasil, com interior caprichado





Visualmente a versão híbrida não teve alterações. O XC40 híbrido traz faróis full-led no formato do “martelo de Thor”, linhas agressivas que conferem um visual mais imponente, apesar da carroceria compacta. As rodas são de liga-leve com 20 polegadas, enquanto que, na versão R-design, os bancos são esportivos e revestidos em couro e nobuck. O painel de instrumentos digital do SUV da Volvo vem com tela de 12,3 polegadas, e manda seu som aos 13 alto-falantes da marca premium Harman Kardon com 13 alto-falantes.

LEIA MAIS: Volvo XC40 é lançado em versão especial, com mais equipamentos

Entre os itens de conforto e segurança, tal como nas versões convencionais, o Volvo XC40 híbrido traz o pacote Pilot Assist — um sistema que ajuda a manter uma distância pré-definida do veículo à frente e corrigir a direção, para manter o carro na faixa em velocidades de até 130 km/h — além do controle de Cruzeiro Adaptativo, City Safety (sistema de frenagem automática), sistema de alerta de mudança de faixa (LKA) com assistente de direção e assistente de partida em aclives (HSA).