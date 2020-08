Fiat 500 elétrico chega às lojas na Itália antes de chegar ao Brasil, em 2021

Divulgação Fiat 500 elétrico: nova geração ganha novo logo na frente entre as principais mudanças estéticas adotadas pela fabricante

Revelado em março deste ano, o novo Fiat 500 elétrico começa suas vendas na Itália e é confirmado oficialmente para chegar ao Brasil em 2021. Com linhas atualizadas, o carrinho ficou ainda mais estiloso e moderno, inclusive por dentro, onde passa a ter uma larga tela no centro do painel.

Por fora, o novo Fiat 500 elétrico tem entre as principais novidades um logo estilizado com a inscrição “500” no lugar do símbolo da Fiat. Faróis ovalados de LED, novos vincos da carroceria e jogos de rodas inéditos estão entre as principais, bem como o volante multifuncional, de apenas dois raios, rodas de 17 polegadas, inserções cromadas nas janelas e painéis laterais, além de forro em couro ecológico, que também envolve o painel e os bancos.

Além do teto solar panorâmico, na traseira do Novo 500 elétrico, destaca-se sua porta traseira, agora mais pronunciada, para melhorar a eficiência aerodinâmica. O modelo está disponível em três pinturas exclusivas, inspiradas nos elementos fundamentais da natureza: Ocean Green (perolado), que lembra o mar; Cinza Mineral (metálico), para a Terra; e Celestial Blue (três camadas), para o céu, segundo a FCA.

O 500 elétrico é equipado com controle de cruzeiro adaptativo (para frear ou acelerar em resposta a qualquer obstáculo que encontre), centralização da faixa (para manter o veículo no centro da faixa, desde que as marcações sejam detectadas corretamente), Intelligent Speed Assist (que lê os limites de velocidade detectáveis e sinaliza o motorista), Urban Blind Spot (usando sensores ultrassônicos, monitora pontos cegos e alerta o motorista com uma luz de aviso), Attention Assist (que emite avisos no visor,podendo recomendar até que o condutor pare e faça uma pausa), e visão 360º.

O Novo 500 “la Prima” é o primeiro carro em seu segmento a apresentar direção autônoma de nível 2, junto do novo sistema multimídia UConnect 5. ele, estão contidos Display TFT de 7 polegadas, tela sensível ao toque de 10,25 polegadas, rádio DAB, Apple CarPlay e Android Auto com espelhamento sem fio.

Entretanto, sua eficiência energética é o grande diferencial do Fiat 500 elétrico . As baterias de íon-lítio com capacidade de 42 kWh garantem até 320 km no ciclo combinado WLTP e até 458 km no ciclo urbano. Para otimizar o tempo de recarga, o Novo 500 “la Prima” inclui sistema de carga rápida em corrente contínua de até 85 kW, para recarregar a bateria muito rapidamente. Dessa maneira, são necessários apenas 5 minutos para viajar 50 km.E a carga rápida também pode abastecer a bateria em 80% em apenas 35 minutos.

O novo Fiat 500 faz parte dos modelos eletrificados que serão vendidos no Brasil juntamente com as versões híbridas de Renegade e Compass, conforme revelou o CEO da FCA na América Latina, Antonio Filosa. Porém, todos esses modelos serão importados, pelo menos em um primeiro momento, uma vez que os SUVs da Jeep têm alguma chance de serem nacionalizados no futuro.