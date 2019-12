Fiascos! As 10 novelas mais detestáveis da última década

Não faz sentido eleger as melhores novelas dos últimos dez anos sem citar, pelo menos, as 10 outras que não animaram tanto assim o público, não é mesmo? Algumas tramas, convenhamos, não caíram tanto assim no gosto dos telespectadores e acabaram se perdendo no decorrer dos capítulos.

E, nos últimos 10 anos, teve de tudo: dinossauros, robôs, pessoas congeladas, uma história folclórica e até gente que se transformava em gato para proteger uma fonte de água com poderes curativos (Oi?). E para relembrar as tramas mais diferentes da Globo , selecionamos as novelas da última década que não empolgaram tanto assim. Olha só!

1. Além do Horizonte



Exibida em 2014, a trama de “Além do Horizonte” contou a história de três jovens, Lili (Juliana Paiva), William (Thiago Rodrigues) e Rafa (Vinícius Tardio), que procuram por seus familiares desaparecidos.

Durante essa busca, eles descobrem a existência de um Grupo, liderado por Jorge (Cássio Gabus Mendes), que dá palestras sobre a felicidade plena e ainda treina pessoas para serem capazes de fazer parte da Comunidade, que é um lugar situado no meio da floresta amazônica e que é comandado pelo Luminoso Mestre (Alexandre Nero).

2. Geração Brasil

A trama de “Geração Brasil”, de 2014, conta a história de Jonas Marra, interpretado por Murilo Benício, que é um empresário muito bem sucedido no ramo da tecnologia. Aos 18 anos, ele investe no desenvolvimento de um computador de baixo custo.

O projeto dá certo e ele se torna, além de diretor executivo de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, ídolo de milhares de pessoas que se inspiram em sua carreira profissional.

3. Tempos Modernos



A novela estreou no começo da década e mostrou a história de Leal Cordeiro (Antonio Fagundes), um homem de origem humilde e que conquistou seu dinheiro depois de trabalhar muito para construir um gigante edifício em São Paulo. No entanto, uma antiga paixão do empresário é contra o projeto e planeja impedir que ele avance.

Por outro lado, a trama também mostrou a relação entre pais e filhos e, claro, a relação entre os vários casais formados ao longo dos capítulos, como os jovens Zeca (Thiago Rodrigues) e Nelinha (Fernanda Vasconcellos).

4. Meu Pedacinho de Chão



A trama de “Meu Pedacinho de Chão”, que foi o remake de uma novela de 1971, com o mesmo nome, não tinha uma história tão interessante e que despertasse o interesse do público, mas acabou tendo certo destaque por conta de seu ambiente todo lúdico.

“Meu Pedacinho de Chão” era baseada nas brigas entre Epaminondas (Osmar Prado) e Pedro Falcão (Rodrigo Lombardi), que tinham pensamentos completamente diferentes quando o assunto era o progresso da Vila de Santa Fé.

5. Flor do Caribe



O clássico clichê de dois caras que eram melhores amigos, mas acabaram se apaixonando pela mesma mulher e depois se tornam rivais virou trama de um dos folhetins menos queridos da Globo. “Flor do Caribe” contou a história de Ester (Grazi Massafera), Cassiano (Henri Castelli) e Alberto (Igor Rickli).

A amizade dos dois chega ao fim quando o mocinho cai na real e percebe que o herdeiro da família Albuquerque fez de tudo para lhe passar a perna e se casar com Ester.

6. Araguaia



Transmitida na faixa das 18h, “Araguaia” mostrou o drama vivido por Solano (Murilo Rosa), que sofreu uma maldição indígena lançada por sua família em 1845. O tal feitiço condenava à morte, às margens do Rio Araguaia, ele e todos os homens de sua família.

A maldição foi lançada pela índia Iaru (Suyane Moreira), que furiosa por perder Apoena, seu marido e pai de seus filhos, para Antonia, resolve se vingar. “Enquanto houver sangue karuê (a tribo de Apoena) sobre a Terra, começando pelo menino que Antonia carregava em seu ventre, todos os filhos homens dela e de suas futuras gerações terão morte prematura no Araguaia”, dizia a lenda.

7. I Love Paraisópolis



O sotaque paulistano forçado de Marizete (Bruna Marquezine) chamou a atenção em “I Love Paraisópolis”, exibida em 2015 pela emissora carioca. No folhetim, a jovem moradora da comunidade de Paraisópolis se apaixonou por Benjamin (Maurício Destri) e o relacionamento entre os dois era bem difícil, principalmene por conta da diferença de classe e de seus respectivos ex-namorados.

8. Em Família



A última novela de Manoel Carlos na Globo foi, de acordo com o público, um dos grandes fracassos da faixa das 21h. A trama de Helena (Julia Lemmertz) e Laerte (Gabriel Braga Nunes) não convenceu e Bruna Marquezine como a antagonista do folhetim também não foi tudo aquilo que prometia.

O folhetim contou a história dos primos Helena e Laerte, que tiveram um tórrido romance na adolescência e que tiveram que lidar com o ciúme possessivo e a obsessão que o rapaz sentia pela jovem. O tempo passa, eles se separam e Helena tem uma filha, Luiza (Marquezine), que é a cara da mãe.

O tormento na vida da protagonista começa quando o primo e inimigo faz de Luiza sua obsessão, por conta da semelhança física dela com a mãe, a quem Laerte nunca esqueceu de fato.

9. O Sétimo Guardião



Uma das mais recentes tramas da emissora, “O Sétimo Guardião” foi exibida em 2018 e contou a história de uma fonte de água misteriosa, com poderes de cura. A vida da cidade de Serro Azul girava em torno disso e, para proteger as águas milagrosas, sete guardiões foram escolhidos para livrar a fonte de pessoas mal intencionadas.

10. Morde e Assopra



Por último, mas não menos importante, “Morde e Assopra” trouxe uma trama completamente diferente das outras novelas , com direito a robôs e até dinossauros, em pleno século XXI. Flávia Alessandra ficou responsável por interpretar a robô Naomi.