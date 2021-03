FHC e Rodrigo Maia buscam união para vencer Bolsonaro em 2022

Reprodução/Instituto FHC Maia e FHC buscam candidato para vencer Bolsonaro em 2022

O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se encontrarão nesta sexta-feira em São Paulo para buscar um nome ideal que possa disputar frente a frente as eleições de 2022 com o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Segundo Maia, o “campo precisa caminhar unido , não dá para ter quatro candidatos”. O parlamentar se refere as, prováveis, candidaturas de João Dória (PSDB), Luiz Henrique Mandetta (DEM), Eduardo Leite (PSDB) e Luciano Huck.







Nesta sexta, foi divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas uma simulação da corrida eleitoral que mostra o presidente Jair Bolsonaro com, ao menos, 30% das intenções de voto em todas as situações. A disputa para a vaga no segundo turno segue embolada com quatro nomes.