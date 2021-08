FHC apoia candidatura de Doria à presidência: “representa o Brasil do futuro”

Reprodução/Facebook Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso

Em campanha para ser o nome do PSDB na disputa de prévias que escolherá um candidato ao Planalto em 2022 , o governador João Doria (PSDB) recebeu nesta quarta-feira o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em vídeo, o ex-presidente disse que Doria terá seu voto porque representa “o Brasil do futuro”.

Internamente, o gesto do ex-presidente foi lido no partido como uma demonstração de força do governador de São Paulo, que tem trabalhado para quebrar resistências no partido. Embora atualmente Fernando Henrique participe menos da vida partidária, o apoio tem peso simbólico, destacam tucanos nos bastidores.

Em declarações anteriores, Fernando Henrique chegou a dizer que Doria precisava ser “menos paulista” e buscar uma identificação mais forte com o eleitorado brasileiro, na tentativa de nacionalizar seu nome. Agora, porém, há um ponto de inflexão na fala do ex-presidente a favor de Doria, apontam correligionários.

“O Doria representa o Brasil do futuro. O governo de SP foi a maior vitória do PSDB. E nós temos mostrado que somos capazes de governar e de ter capacidade de fazer coisas. Não é só de falar. Falar é mais fácil”, diz o ex-presidente em vídeo divulgado pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Nos últimos anos, o ex-presidente sinalizava simpatia pelo nome do apresentador Luciano Huck na disputa ao Planalto, mas este acabou desistindo de concorrer. Depois disso, Fernando Henrique sinalizou simpatia pelo senador Tasso Jereissati, que também quer disputar a prévia que escolherá, em novembro, o candidato do PSDB à Presidência da República. Também pretendem concorrer o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador Tasso Jeireissati (CE) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

Doria comemorou o apoio do ex-presidente em mensagem nas redes sociais. Para aliados do governador, Fernando Henrique mostra que considera Doria consolidado para representar o partido.

Você viu?

O governador de São Paulo também ganhou pontos com tucanos experientes do partido na semana passada, quando os sete deputados de São Paulo votaram contra o voto impresso em sessão na Câmara dos Deputados — a maioria da bancada votou a favor da proposta que é uma obsessão do presidente Jair Bolsonaro. A união da bancada paulista foi elogiada e vista na sigla como um sinal de liderança.

A votação causou mal estar no partido, que estuda punir aqueles que contrariaram a orientação da direção nacional.

Para Fernando Henrique, Doria tem capacidade de unir o partido e o país.

“Qual é o x da política? É a capacidade de juntar. Quem junta mais? É o Doria neste momento. Por que? Não só porque é São Paulo e São Paulo tem força. Porque ele é Brasil. E nós precisamos, pelo bem do Brasil, ver o exemplo de São Paulo. Não é como exemplo que os outros não podem seguir. Todos são. Todos tentam. E vão ser”, conclui o ex-presidente na gravação.