FGTS vai depositar R$ 8,12 bilhões para os trabalhadores; veja quando receber

Reprodução: ACidade ON Conselho aprovou distribuição de 96% do lucro de 2020

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) definiu nesta terça-feira o valor a ser distribuído aos cotistas do fundo. Ao todo, serão repassados R$ 8,12 bilhões do lucro obtido em 2020, o que representa 96% do total registrado no ano passado. O dinheiro será depositado até o dia 31 de agosto. Clique aqui e veja como consultar.

“A distribuição de resultados alcançará cerca de 191,2 milhões de contas vinculadas, que acumulavam saldo de R$ 436,2 bilhões ao final de 2020”, informou o Ministério da Economia.

Com isso, o fundo terá rentabilidade de 4,92% em 2020, acima do IPCA, que mede a inflação oficial do país e marcou 4,52%. Muito acima da poupança, com retorno negativo de 2,30%.

O Conselho é formado por representantes do governo, dos trabalhadores, através das centrais sindicais, e de empresários. O lucro do Fundo caiu 25% em 2020 em relação a 2019, quando o FGTS registrou lucro de R$ 11,32 bilhões.

Veja as 18 maneiras de retirar o saldo em espécie do Fundo de Garantia .