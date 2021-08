FGTS: trabalhador pode retirar mais 5 parcelas ainda em 2021; confira as datas

Redação 1Bilhão Educação Financeira Modalidade de saque-aniversário fica aberta por três meses

O trabalhador que aderiu à modalidade saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ainda poderá retirar o benefício durante os cinco meses restantes do ano, de agosto a dezembro. A migração para o saque-aniversário é opcional e deve ser informada à Caixa.

Por um lado, pode ser bom ter um dinheiro a mais durante a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Mas, por outro, quem escolhe o saque-aniversário perde a possibilidade de sacar o valor integral do fundo se for demitido.

Caso o trabalhador não saque o montante, o valor retorna para sua conta. Veja aqui como aderir.

Confira o calendário: