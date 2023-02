FGTS: Saque Calamidade será liberado para atingidos pelas chuvas em SP

Reprodução/Redes sociais – 20.02.2023 Alagamento em São Sebastião (SP)

A Caixa Econômica Federal informou nesta segunda-feira (20) que vai liberar o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para moradores das cidades afetadas pelas fortes chuvas no litoral de São Paulo .

Serão contemplados trabalhadores que moram nas cidades de Guarujá, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião, localidades que tiveram estado de calamidade pública decretado pelo governo federal .

O Saque Calamidade do FGTS ainda não está liberado nessas localidades, mas a Caixa afirma que trabalha junto às autoridades locais para fazer a liberação em breve.

O Saque Calamidade é permitido aos trabalhadores quando há necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a área de residência.

Cada trabalhador pode sacar no máximo R$ 6.220, e não é permitido tirar dinheiro caso um saque da mesma modalidade tenha sido feito nos últimos 12 meses.

Quando liberado, o Saque Calamidade poderá ser solicitado de forma simples através do aplicativo FGTS, e o dinheiro é liberado na conta dos trabalhadores ou pode ser sacado em uma agência da Caixa.

Para sacar, é necessário enviar os seguintes documentos pelo aplicativo:

Carteira de identidade, carteira de habilitação ou passaporte;

Comprovante de residência emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;

Se a residência estiver em nome do cônjuge, é necessário apresentar certidão de casamento ou escritura pública de união estável.

