FGTS prevê redução de quase 40% no lucro de 2020

Reprodução FGTS faz estimativa de lucros para 2020 e os próximos anos

O lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) deve sofrer com o aumento do desemprego em 2020. De acordo com membros do conselho curador do FGTS procurados pelo portal UOL, o valor deve chegar a R$ 6,9 bilhões até o fim do ano. Apresentada aos membros do conselho, a estimativa faz parte do orçamento do fundo.

No ano passado, o lucro líquido do FGTS foi de R$ 11,3 bilhões. Desses, R$ 7,5 bilhões foram distribuídos para os trabalhadores cotistas. Caso a estimativa para 2020 se confirme, haverá uma queda de 39%.

De acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério da Economia, de janeiro a setembro, 558.597 empregos foram perdidos no país, devido à crise econômica causada pela pandemia de coronavírus.

“Com o aumento do desemprego , mais pessoas sacaram recursos do fundo em 2020 e ainda começaram outras modalidades de saques, como o aniversário. Isso afetará o resultado do fundo”, disse um dos integrantes do conselho curador do FGTS.

O orçamento apresentado aos conselheiros do fundo visa aumento nos próximos anos. De acordo com ele, o lucro será de R$ 7,3 bilhões, em 2021, R$ 7,7 bilhões, em 2022, e R$ 7,6 bilhões, em 2023.

“Essas estimativas são conservadoras e o resultado pode melhorar com o aumento da geração de emprego. Isso dependerá do ritmo de recuperação da economia. Acredito que o lucro pode aumentar nos próximos anos”, constatou um conselheiro do fundo.