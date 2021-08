FGTS: Caixa antecipa R$ 9,1 bi de saque-aniversário para 1 mi de trabalhadores

Redação 1Bilhão Educação Financeira Caixa antecipou cerca de R$ 9 bilhões do FGTS

Cerca de 1,9 milhão de trabalhadores cotistas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já anteciparam o dinheiro do saque-aniversário do FGTS por meio de uma linha de crédito oferecida pela Caixa Econômica Federal, gestora dos recursos. De 27 de julho de 2020, quando essa modalidade foi lançada, até 31 de julho deste ano, o total liberado foi de R$ 9,1 bilhões.

Por meio desta linha de crédito, os trabalhadores não precisam esperar o mês de seu nascimento para terem acesso saque-aniversário do FGTS. O dinheiro é antecipado. A taxa de juros é de 1,09% ao mês, com dispensa de avaliação de risco de crédito, já que os recursos estão garantidos na conta vinculada do Fundo de Garantia.

Segundo a Caixa, os cotistas podem antecipar até três saques (referentes a três anos) a que têm direito na modalidade saque-aniversário.

Ainda de acordo com o banco, 45% das operações reaiizadas foram solicitadas por clientes sem renda e mais de 38% por requerentes com rendimentos mensais de até R$ 2 mil.

Como pedir o crédito

Para os correntistas ou poupadores do banco, a liberação da linha de crédito pode ser solicitada pelo internet banking da Caixa ou pelo aplicativo Caixa. Para os trabalhadores que não são clientes da instituição financeira, é preciso procurar uma agência. As condições podem ser conferidas em caixa.gov.br/atencipefgts.

Você viu?

A liquidação da operação de empréstimo acontece automaticamente por meio do débito na conta vinculada de FGTS no dia previsto para o pagamento do saque-aniversário.

Saque-aniversário

O saque-aniversário do FGTS foi criado pelo governo federal para permitir que os trabalhadores retirem ano a ano uma parte do saldo de suas contas vinculadas do Fundo de Garantia, sejam ativas ou inativas, mediante adesão à modalidade.

Quem opta, no entanto, perde o direito de sacar todo o dinheiro do fundo em caso de demissão sem justa causa. Neste caso, apenas a multa rescisória de 40% paga pelo empregador é mantida integralmente.

As outras possibilidades de retirada do saldo do FGTS previstas em lei são mantidas mesmo em caso de adesão ao saque-aniversário: doença grave, aposentadoria e compra da casa prórpria, entre outras.

A adesão ao saque-aniversário é uma condição para a contratação de empréstimo. A adesão pode ser feita pelo aplicativo FGTS, pelo site, pelo internet banking e aplicativo Caixa.