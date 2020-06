Feto é encontrado em estação de esgoto de Linhares

Depois de escapar de um atentado por ocasião da Festa do Produtor, em Jaguaré, o jovem Santiago do Carmo Vieira, de 18 anos, foi morto na noite desta quinta-feira, atingido por vários disparos.

O crime aconteceu em meio a uma rua do Bairro Seac e quando os policiais da 5ª Companhia da PM chegaram ao local foram informados por familiares que a vítima estava envolvida com o tráfico de drogas.

O assassinato do jovem ocorreu por volta das 22h30 e ninguém que estava no local se atreveu a informar a autoria. Apenas familiares do jovem conversaram com os policiais e informaram que ele sofreu o atentado na festa do ano de 2019.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e depois dos levantamentos realizados no local providenciaram o envio do corpo para exame de necropsia no Serviço Médico Legal de Linhares.