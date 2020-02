Feto é encontrado em estação de elevação de esgoto em Linhares

O Governo do Espírito Santo entregou, nesta quinta-feira (20), mais de R$ 2 milhões em máquinas, veículos e equipamentos para 17 municípios das macrorregiões Norte e Central do Estado. A solenidade aconteceu no município de Barra de São Francisco, reunindo prefeitos e lideranças da região. Na ocasião, também foram assinados convênios para a pavimentação de ruas em Ecoporanga, no valor de R$ 3,6 milhões.

Em sua fala, o governador Renato Casagrande destacou a importância das entregas para a agricultura familiar na região. “Entregamos 22 equipamentos para toda a região, com mais de R$ 2 milhões em investimento, para ajudar a agricultura familiar, os agricultores, as prefeituras e as associações. A agricultura familiar é um instrumento grande do nosso desenvolvimento”, afirmou.

As entregas foram realizadas pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O investimento é fruto de recursos do Estado, do Governo Federal e de emendas parlamentares estaduais.

Foram contemplados os municípios de São Domingos do Norte, Jaguaré, Barra de São Francisco, Águia Branca, Montanha, Mucurici, Governador Lindenberg, Vila Valério, Colatina, Ecoporanga, Mantenópolis, Nova Venécia, São Mateus, Sooretama, Pancas, Pedro Canário e São Gabriel da Palha.

Entre os equipamentos estão caminhões, tratores, pick-ups e retroescavadeiras, que vão ajudar a aumentar a produtividade da mão de obra no campo, assim como a melhora na qualidade dos produtos agropecuários e a possibilidade de acesso a novos mercados. Outro benefício será o ganho na competitividade dos produtores.

“O que queremos é o desenvolvimento regionalizado e para que isso aconteça temos que colocar o Governo em sua capacidade de investimento e, para isso, é importante ter um Estado organizado”, ressaltou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, reforçou o papel do Governo no fortalecimento da agricultura de base familiar e contribuição na melhoria da qualidade de vida do homem do campo. “Os equipamentos agrícolas entregues ajudarão as cidades beneficiadas a suprirem as demandas regionais, beneficiando os moradores e trabalhadores dos distritos e bairros. A entrega é essencial para que o trabalhador rural se desenvolva cada vez mais e melhor”, disse.

O subsecretário de Infraestrutura Rural da Seag, Rodrigo Vaccari, afirmou que novas entregas serão realizadas durante o ano. “Ao longo de 2020 vamos realizar várias entregas de equipamentos agrícolas para todo o Espírito Santo, além dos investimentos em calçamento rural que já estão beneficiando as comunidades e o recapeamento asfáltico, com o Programa Caminhos do Campo. Sem dúvidas a agricultura capixaba vai continuar se desenvolvendo e gerando oportunidades de emprego e renda”, pontuou;

Drenagem e pavimentação

Na mesma solenidade, o governador Casagrande assinou três convênios com o município de Ecoporanga para obras de pavimentação e drenagem, totalizando R$ 3.684.656,11 em investimentos do Governo do Estado na infraestrutura urbana do município. Os convênios foram celebrados por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e beneficiarão os distritos de Cotaxé, Imburana, Santa Luzia do Norte, Itapeba e Joaçuba, além do bairro Benedita Monteiro.

“A drenagem e pavimentação de ruas em Ecoporanga vão ajudar no desenvolvimento do município, trazendo qualidade de vida às pessoas e gerando oportunidades”, destacou Casagrande.

De acordo com o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, as vias passarão a contar com drenagem, pavimentação com blocos de concreto, meio-fio e calçada cidadã. “A pavimentação e drenagem dessas vias são importantes para o desenvolvimento desses distritos. Após concluída, as obras beneficiarão mais de 11 mil moradores, que atualmente sofrem com lama e buracos nas ruas”, explicou.

O primeiro convênio é para a pavimentação e drenagem das ruas Henrique Bussu, Ayres Xavier da Penha, do Cartório, da Cerâmica, da Cesan, do Cemitério, Gabriel Passos, do Campo e dos Operários, no distrito de Cotaxé; e ruas Projetada A, Projetada B, Projetada C e Projetada D, no distrito de Imburana. O investimento é de R$ 1.066.642,74.

O segundo convênio é para a pavimentação e drenagem das ruas da Areia, das Laranjeiras e Sete de Setembro, trechos da praça Mucurici, no distrito de Santa Luzia do Norte; das ruas A, do Canto e B, no distrito de Itapeba, e das ruas Artur Gerke, Daniel Pereira de Souza, Albino Fontoura, Três Tombos e Sebastião Gualberto de Castro, no distrito de Joaçuba. O valor total é de R$ 1.179.633,28.

Por último, foi assinado o convênio para pavimentação e drenagem das ruas Projetada, Travessa Silvio G. dos Santos, Travessa Joares Santana Lima, Antônio Rodrigues Ferreira, Ecir Lomar da Rosa, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ayrton Senna, Projetada Paraná, Adelina Pereira da Silva, Cristo Rei, Dejanira Palmira de Oliveira e Projetada A, no bairro Benedita Monteiro. O valor conveniado é de R$ 1.438.380,09.