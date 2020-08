Feto é encontrado dentro de lixeira de mercado em Minas Gerais

Reprodução/Google Earth Caso será investigado pela Polícia Civil de Contagem.

Funcionárias de um mercado localizado dentro de um complexo de shoppings encontraram um feto dentro de uma lixeira. O caso aconteceu na cidade de Contagem, em Minas Gerais, na noite da última quinta-feira (6).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o gerente do local disse que as funcionárias estavam limpando o estabelecimento depois do fim do expediente.

Elas encontraram o feto dentro de um saco plástico em um banheiro para deficientes. Uma fronha também foi encontrada ao lado dele.

A perícia constatou que o parto foi realizado horas antes de o corpo do feto ser encontrado. Até o momento, a identidade da pessoa que deixou o feto no banheiro é desconhecida.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Contagem. O gerente disse ainda que as câmeras de segurança do corredor do banheiro poderão ajudar na identificação da pessoa que abandonou o corpo.