Fetiche extremo: modelo do OnlyFans quase morre ao ser mordida no sexo

Janet Massa foi parar no hospital por conta de uma mordida durante o sexo. De tão forte, a dentada chegou a romper artérias da modelo

“Mordida de amor” não dói? Repense. A modelo do OnlyFans Janet Massa foi parar no hospital por conta de uma mordida que levou do parceiro no pescoço durante o sexo. Ao Daily Star, a jovem contou que a dentada chegou a deixar seu braço completamente paralisado.

Segundo Janet, ela estava no meio da pegação quando o parceiro beijou seu pescoço e começou a chupá-lo com muita força, além de mordê-lo. Nesse momento, para evitar que ficassem marcas, a criadora de conteúdo on-line empurrou o homem.

“Na madrugada do dia seguinte, não conseguia mais mexer o braço. Foi um susto enorme. Achei que fosse morrer”, contou a paraguaia.

Segundo os médicos que socorreram a modelo, a paralisia foi causada por um coágulo sanguíneo formado no momento da mordida, que rompeu as artérias do local. “Poderia ter sido muito pior. Poderia ter causado um ataque cardíaco grave”, desabafou Janet.

Após o ocorrido, a moça mandou o ex-crush “para o inferno” e nunca mais o viu.

Mordida gostosa

Para além de beijo, carícia e lambeção, as mordidas são frequentes no repertório sexual de muita gente. Existe, inclusive, um fetiche específico para isso, a odaxelagnia.

Contudo, por mais que seja um fetiche válido e saudável, é preciso praticá-lo de maneira segura e sempre com total consentimento de quem será mordido.

Se a dúvida sobre qual intensidade usar na hora de morder surgir, existem algumas dicas a serem seguidas. Além de bom senso, o diálogo é essencial. “Por envolver dor, é interessante fazer um combinado antes. O limiar de dor varia de pessoa para pessoa, e algumas regiões são mais sensíveis que outras”, alerta a sexóloga Tâmara Dias.