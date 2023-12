Festival Parque Aberto acontece neste domingo (10) com programação especial de Natal

O Festival Parque Aberto retorna neste domingo (10), das 9h às 13h, com uma programação especial de Natal, em caráter beneficente, que contará com apresentações da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e do Coro Jovem Música na Rede no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Para participar do evento, será cobrado um ingresso solidário no valor de R$ 10, cuja renda será destinada ao Instituto Estrelar, que atende a 1.225 crianças e adolescentes de diversas comunidades da Grande Vitória, com serviços e atividades nas áreas de saúde, esporte, educação, cultura, proteção e lazer.

Ao todo, serão disponibilizados 1.000 ingressos, à venda na plataforma Sympla a partir das 12h desta quarta-feira (06). Clique aqui e garanta o seu (será cobrada uma taxa de R$ 2,50). Lembrando que é necessário ter uma conta cadastrada no Sympla para conseguir comprar os ingressos.

Os portões serão abertos às 9h, com entrada permitida até meio-dia. Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso.

Concerto de Natal

A programação cultural tem início com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob regência do maestro Helder Trefzger, apresentando um repertório escolhido para contemplar uma diversidade de gêneros e sonoridades, da música popular à erudita, passando por canções natalinas. Entre os destaques, estão “A Paz”, de Gilberto Gil, e “Heal the World”, de Michael Jackson, além de obras que contam com arranjos e solos dos músicos da orquestra.

Música na Rede

Na sequência, o Coro Jovem Música na Rede, formado por 31 alunos bolsistas de diversas escolas da Rede Pública Estadual, apresenta um repertório variado com grandes sucessos da música popular.

Fruto de parceria entre a Secretaria da Educação (Sedu), a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e a Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), o programa Música na Rede visa proporcionar acesso à educação musical por meio do ensino coletivo, contribuindo para o desenvolvimento social e comportamental dos estudantes da Rede Pública Estadual.

Sobre o Instituto Estrelar

Atuando com o intuito de transformar a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em comunidades periféricas da Grande Vitória, o Instituto Estrelar desenvolve uma série de ações e programas de continuidade nos seguintes eixos de atuação:

Saúde: McDentinho (atendimento odontológico) e Jornadas (atendimento psicológico);

Esporte: Estrelas do Futebol (escolinha de futebol);

Educação: Projeto Sonhos (reforço escolar) e Clube do Livro;

Cultura: Circolando (aulas de circo), SOS Crianças e Cine na Rua;

Proteção: Jantinha (apoio nutricional para amenizar o risco alimentar) e Espelhos (programa de proteção e prevenção à violência sexual);

Lazer: Poder do Brincar.

Saiba mais sobre a instituição acessando seu perfil no Instagram.

Serviço:

Festival Parque Aberto – Especial de Natal

Com Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e Coro Jovem Música na Rede

Quando: 10/12 (domingo)

Horário: a partir das 9h

Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha

Ingressos: R$ 10, à venda na plataforma Sympla, a partir das 12h desta quarta-feira (07) – será cobrada uma taxa de R$ 2,50



(a renda será destinada ao Instituto Estrelar)

Regras do parque:

Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso;

A entrada no parque será permitida até as 16 horas;

A permanência no parque será até as 17 horas (encerramento do evento);

O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda.

É proibido retirar plantas do parque;

É proibido fumar no local;

É proibido entrar com bebidas alcoólicas;

Não é permitido usar área da praia;

É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;

É permitido entrar com bicicleta, mas não pode pedalar dentro do parque;

Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Vila Velha.

Fonte: GOVERNO ES