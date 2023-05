Festival MC.Mulheres movimenta o Centro Cultural Carmélia com uma programação diversificada e gratuita

Mostras audiovisuais, shows musicais, batalhas de poesia e dança e intervenções artísticas vão movimentar o Centro Cultural Carmélia, em Vitória, nesta sexta-feira (19) e no sábado (20), durante a primeira edição do Festival MC.Mulheres. Com uma programação gratuita, o evento apresenta artistas como Luedji Luna e Bia Ferreira, nomes de destaque na música nacional.

O evento reunirá ainda artistas do audiovisual de diversas regiões do Brasil, que vão exibir suas obras na Mostra Mulheres, dividida em duas categorias competitivas: Mostra Carmélias e Mostra Mulheres de Voz.

Na Mostra Carmélias, serão exibidos curtas-metragens que vão do gênero experimental ao documentário, com títulos selecionados que exprimem a celebração da diversidade e da força feminina, explorando visões sociais e pessoais que as mulheres enfrentam em suas vidas diárias.

A Mostra Mulheres de Voz, por sua vez, conta com uma seleção exclusiva de videoclipes e filmes musicais realizados ou protagonizados por mulheres negras, em que as artistas selecionadas abordam temáticas da relação do corpo da mulher, das negritudes e em sua vivência dos espaços urbanos.

A premiação do filme ganhador de cada categoria acontece durante a programação do festival. Os filmes selecionados estão disponíveis neste link.

Shows

O line-up musical do festival vai contar com shows de Luedji Luna, Bia Ferreira, Budah, N.I.N.A, Gavi, Cronista do Morro, Josyara e Caju. Artistas com músicas marcantes, apresentam letras que empoderam, fortalecem e reverberam questões de gênero, da negritude e do corpo feminino.

O festival contará ainda com Batalha de Poesia Falada, apresentada pelo Slam Marielle (ES); Batalha de Dança, apresentada pelas artistas capixabas Daiane Pessoa e Louis Maria; e intervenção artística pelo grupo Rede Mulheres Urbanas (ES). Nos intervalos, as DJs capixabas Asiat e Madeusa animam o público.

Serviço:

Festival MC.Mulheres

Quando: 19/05 (sexta-feira) e 20/05 (sábado)

Horário: das 18h à 0h, na sexta-feira (19); das 16h à 0h30, no sábado (20)

Local: Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, 160, Mário Cypreste, Vitória

Entrada gratuita

Mais detalhes sobre a programação no site do projeto.

